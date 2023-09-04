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4 сентября 2023 в 9:52









«Вкусно – и точка» попросила McDonald`s разрешить открыть рестораны в КНР

Ресторан сети быстрого питания «Вкусно – и точка». Фото: Shutterstock

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» хочет открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который находится на берегу реки Амур напротив Благовещенска.

Российская сеть обратилась к McDonald`s. «Вкусно – и точка» не может открывать заведения в тех странах, где уже есть McDonald`s, по условию договора о покупке ресторанов в РФ, пишет «Коммерсантъ»

Владелец российской сети Александр Говор рассказал ТАСС, что в компанию пришел запрос из китайского Хэйхэ. По его словам, «логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald`s».

«А мы что? Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии», – сказал Говор. Он уверяет, что к компании обратились из ряда других стран по поводу возможности открытия у них ресторанов «Вкусно – и точка».

McDonald`s в мае 2022 года объявил об уходе с российского рынка. Активы сети купил предприниматель Александр Говор, ее переименовали во «Вкусно – и точка». Первые рестораны в России открылись в июне того же года.