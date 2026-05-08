Инфляция оказалась выше первоначальной оценки

В 2024 году выручка раквереской Revin Grupp OÜ выросла почти на 30%, тогда как в прошлом году прирост был скромным – около 2%. Несмотря на это, владелец и руководитель Кристьян Мадиссон называет 2025 год для компании очень хорошим. Средств хватило даже на заметное повышение зарплат.