Эстонский стартап Хolo сокращает сотрудников ради выхода в прибыль

Стартап-сектор в тяжелом положении: за тот же доллар приходится работать в три раза больше

В этом году в стартап-сектор Эстонии было инвестировано около 120 миллионов евро, что значительно меньше, чем в прошлом году. Впереди еще чуть менее четырех месяцев, однако если так будет продолжаться, стартапы закончат год на допандемийном уровне.