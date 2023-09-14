    Исследование: каждый пятый житель Эстонии брал деньги в долг для покрытия повседневных расходов

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    По данным опроса Norstat, за последний год 19% жителей Эстонии брали в долг из-за недостатка денег для покрытия своих повседневных расходов.

    Опрос показал, что каждый десятый из опрошенных до сих пор погашает взятый в течение последнего года кредит на покрытие повседневных расходов.

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