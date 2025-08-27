Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,23%295,96
  • OMX Riga−0,31%918,51
  • OMX Tallinn−0,14%2 018,5
  • OMX Vilnius0,29%1 221,38
  • S&P 5000,18%6 477,9
  • DOW 300,24%45 528,74
  • Nasdaq 0,14%21 574,54
  • FTSE 100−0,11%9 255,5
  • Nikkei 2250,3%42 520,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,52
  • 27.08.25, 16:32

Правительство Литвы подумывает о выкупе акций Ignitis – аналитики предупреждают об огромных потерях

Акции литовской энергетической компании Ignitis Grupe – под угрозой выкупа государством. По оценкам аналитиков, это обойдется правительству в сотни миллионов евро.
Пять лет назад литовская энергетическая компания Ignitis Grupe привлекла на бирже 450 млн евро, выпустив акции по цене 22,5 евро за штуку. Текущая цена составляет чуть более 21 евро.
  • Foto: Лийз Трейманн
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

