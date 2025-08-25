«Нет» росту налогов; таунхаусы вместо муниципальных квартир: идеи партий для Таллинна

При реализации своих общений любая политическая сила, оказавшиеся во власти, столкнется с препятствием в виде скудности городского бюджета.

Находящаяся в оппозиции Центристская партия заявляет, что при их власти в городском хозяйстве был порядок, а бюджет был сбалансированным. Но сегодня, по их мнению, в столице наблюдается “нарастающий управленческий хаос”, где ресурсы распределяются не ради эффективности, а для выполнения дорогостоящих предвыборных обещаний (приводя в пример освобождение всех владельцев частных домов от обязанности убирать снег зимой). Сами центристы в ответе не предлагают никаких шагов по обеспечению устойчивого бюджетного финансирования, добавляя, что повышать налоги не планируют, а их целью является сделать городское управление эффективным, дабы каждый евро использовался разумно и с пользой.

По оценке партии EKRE, которая также в данный момент находится в оппозиции, бюджет Таллинна находится в хорошем состоянии. В их планах изо всех сил поддерживать предпринимательство, быстрое и прозрачное утверждение детальных планировок (за затягивание этого процесса ранее критиковали Центристскую партию и лично экс-мэра Михаила Кылварта). Партия не планирует вводить новые налоги, однако не исключают возможность сборов на предприятия, предоставляющие прокат электросамокатов и мопедов, для содержания созданной для них инфраструктуры.

Партия “Отечество” также отмечает, что таллиннский бюджет сейчас в хорошем состоянии по сравнению с другими муниципалитетами, что обусловлено, по их словам, численностью населения: доходная база столицы растет за счет других волостей. Они не поддерживают введение новых налогов и добавляют, что улучшение бюджетных поступлений должно быть обусловлено ростом экономики и созданием большей добавленной стоимости.

Партия “Правые” критикует нынешние власти за отсутствие идей, веру в кредиты и субсидии, а также неумение руководить. По их мнению, Таллинн нуждается в сокращении постоянных расходов. “Правые” отмечают, что согласно бюджету этого года рекордные 150 миллионов были взяты в заем и 33 миллиона взяты из резервов, при этом эти средства пойдут на инвестиции, но этого бы не произошло, если бы постоянные расходы были под контролем. Вводить новые или повышать прежние налоги они не планируют, кроме того они обещают освободить новые фирмы от налога на рекламу на год.

Муниципальное жилье

Муниципальные квартиры наравне с детскими садами были темой летних прений партий, но конкретных шагов по улучшению ситуации предпринято не было. Данный вопрос остался следующему составу горсобрания.

Центристская партия утверждает, что нынешняя схема, когда город предоставляет в пользование как принадлежащие ему помещения, так и квартиры, полученные по договору с частным сектором, а жилье распределяется по претендентам по степени нужды – работает.