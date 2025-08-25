Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,18%296,51
  • OMX Riga0,11%915,85
  • OMX Tallinn−0,33%2 028,04
  • OMX Vilnius0,26%1 224,29
  • S&P 500−0,43%6 439,32
  • DOW 30−0,77%45 282,47
  • Nasdaq −0,22%21 449,29
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 225−0,96%42 398,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,88
  • 26.08.25, 06:00

«Нет» росту налогов; таунхаусы вместо муниципальных квартир: идеи партий для Таллинна

Городской бюджет и квартирный вопрос – еще две острые темы в столице перед муниципальными выборами. Партии обещают разное: одни – строгое управление финансами и отказ от повышения налогов, другие – строительство муниципальных квартир и новые формы поддержки. Какие именно шаги предлагают политические силы в Таллинне, разбиралась редакция ДВ.
Муниципальное жилье в Таллинне, иллюстративное фото
  • Муниципальное жилье в Таллинне, иллюстративное фото
  • Foto: Tallinn.ee
До выборов в органы местного самоуправления осталось меньше двух месяцев и партии уже вовсю готовятся. В такие моменты избирателям приходится внимательно следить за словами политиков и «читать по губам», ведь каждое слово и действие имеет вес — каждый пытается понравиться наибольшему количеству людей и при этом провернуть финт, чтобы сократить число избирателей партий-соперников.
Редакция ДВ задала вопросы партиям касаемо предвыборных обещаний в Таллинне и теперь представляет их ответы вам. В фокусе этой статьи: бюджетная стратегия и муниципальное жилье.
Вопросы были заданы всем партиям, которые уже находятся в Таллиннском городском собрании, а также тем, кому опросы предсказывают попадание в созыв по итогам выборов. К моменту публикации материала Партия реформ и Eesti 200 не ответили на заданные вопросы. Социал-демократы не стали комментировать некоторые вопросы, чтобы “избежать преждевременных обещаний и неточных ответов”.
Бюджетная стратегия

При реализации своих общений любая политическая сила, оказавшиеся во власти, столкнется с препятствием в виде скудности городского бюджета.
Находящаяся в оппозиции Центристская партия заявляет, что при их власти в городском хозяйстве был порядок, а бюджет был сбалансированным. Но сегодня, по их мнению, в столице наблюдается “нарастающий управленческий хаос”, где ресурсы распределяются не ради эффективности, а для выполнения дорогостоящих предвыборных обещаний (приводя в пример освобождение всех владельцев частных домов от обязанности убирать снег зимой). Сами центристы в ответе не предлагают никаких шагов по обеспечению устойчивого бюджетного финансирования, добавляя, что повышать налоги не планируют, а их целью является сделать городское управление эффективным, дабы каждый евро использовался разумно и с пользой.
По оценке партии EKRE, которая также в данный момент находится в оппозиции, бюджет Таллинна находится в хорошем состоянии. В их планах изо всех сил поддерживать предпринимательство, быстрое и прозрачное утверждение детальных планировок (за затягивание этого процесса ранее критиковали Центристскую партию и лично экс-мэра Михаила Кылварта). Партия не планирует вводить новые налоги, однако не исключают возможность сборов на предприятия, предоставляющие прокат электросамокатов и мопедов, для содержания созданной для них инфраструктуры.
Партия “Отечество” также отмечает, что таллиннский бюджет сейчас в хорошем состоянии по сравнению с другими муниципалитетами, что обусловлено, по их словам, численностью населения: доходная база столицы растет за счет других волостей. Они не поддерживают введение новых налогов и добавляют, что улучшение бюджетных поступлений должно быть обусловлено ростом экономики и созданием большей добавленной стоимости.
Партия “Правые” критикует нынешние власти за отсутствие идей, веру в кредиты и субсидии, а также неумение руководить. По их мнению, Таллинн нуждается в сокращении постоянных расходов. “Правые” отмечают, что согласно бюджету этого года рекордные 150 миллионов были взяты в заем и 33 миллиона взяты из резервов, при этом эти средства пойдут на инвестиции, но этого бы не произошло, если бы постоянные расходы были под контролем. Вводить новые или повышать прежние налоги они не планируют, кроме того они обещают освободить новые фирмы от налога на рекламу на год.
Муниципальное жилье
Муниципальные квартиры наравне с детскими садами были темой летних прений партий, но конкретных шагов по улучшению ситуации предпринято не было. Данный вопрос остался следующему составу горсобрания.
Центристская партия утверждает, что нынешняя схема, когда город предоставляет в пользование как принадлежащие ему помещения, так и квартиры, полученные по договору с частным сектором, а жилье распределяется по претендентам по степени нужды – работает.

Партия “Отечество” в вопросе муниципального и социального жилья руководствуется принципом: нуждающимся необходимо оказывать поддержку, но эксплуатация системы и проживание в дешевом городском арендном жилье десятилетиями не должны быть возможными. Вместо этого партия хочет предложить людям возможность становиться собственниками жилья.
EKRE рассчитывает на строительство нового муниципального жилья, если позволит городской бюджет. При этом они предлагают рассмотреть улучшение его класса, перейти от квартир к возведению таунхаусов.
Партия “Правые” хочет четче разделить муниципальное жилье и социальное жилье. Социальное жильё предназначено для людей, оказавшихся в затруднительном положении; экстренное жилье необходимо, чтобы помочь им, пока они не встанут на ноги. Муниципальные квартиры, по их оценке, посредством которых городская управа конкурирует с частными компаниями на рынке аренды, не нужны вовсе.
