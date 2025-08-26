Назад 26.08.25, 08:00 Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми Владелец Skinest Grupp Олег Осиновский не приемлет дэмпинг и считает, что все компании, которые прибегают к такому рыночному методу – первые кандидаты на банкротство.

Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.

Foto: Лийз Трейманн

Месяц назад компания Олега Осиновского Skinest Grupp подала отчет о хозяйственной деятельности за 2024 год. Согласно отчету, оборот предприятия и коммерческая прибыль упали на 38%.

«Год был непростым, – признает Осиновский. – Война оказала свое влияние: наши партнеры решили отложить свои капитальные инвестиции и повременить с покупкой (или ремонтом) локомотивов, вагонов или подвижного состава. В Европе сейчас экономический спад, что тоже ощущается», – говорит он.

Именно падение спроса на покупку и ремонт локомотивов, вагонов и подвижного состава является основной причиной падения оборота. При том, что спрос на всё то же самое, но в аренду, сейчас высокий – с этим рынком всё в порядке. Однако рынок аренды по объему ниже, поэтому и доходов с него компания получила меньше.

«Я все равно считаю прошлый год довольно успешным, – говорит Осиновский. – Мы заработали достаточно хорошую прибыль, инвестируем в развитие, новые проекты. Каждый месяц покупаем новые локомотивы, недвижимость приносит доход, цены растут. В таких непростых условиях компания все равно добилась хороших результатов. Я доволен 2024 годом».

Падение оборота предпринимателя не сильно смущает, поскольку главным целевым показателем он всегда считал прибыль.

«Мы растем очень разумными темпами. Скачкообразного роста не ожидается (для него нужны новые слияния и поглощения), но нам он и не нужен. Мы растем, у нас все хорошо с балансом, наш долг по отношению к EBITDA равен нулю (по-прежнему не работаем за заемные средства). Нас это устраивает», – говорит Осиновский.

«Что касается оборота… Мы не стремимся нарастить его любой ценой. Никогда не работаем с низкой рентабельностью и никогда не демпингуем. Я знаю конкурентов, которые так делают, но на мой взгляд, худшее, что может сделать предприятие – это демпинговать. Они думают, что очистят рынок и останутся одни, но в реальности умрут первыми», – говорит Осиновский.

Что касается прибыли, то Skinest Grupp действительно удалось ее нарастить (речь о чистой прибыли, а не о коммерческой), однако это произошло за счет увеличения стоимости недвижимости: Осиновский выкупил долю в Tbilisi Hills у своего партнера Марселя Вихмана.

«Партнер захотел выйти из этой инвестиции, и с нашей стороны было честным заплатить за его долю справедливую цену, – поясняет свой шаг Осиновский. – Я давно знаю Марселя, мы в очень хороших отношениях, и с начала 2000-х годов создали немало совместных бизнесов. Да и в целом мы всегда ведем себя порядочно в отношениях с миноритарными акционерами. Еще никто из наших партнеров не потерял от сотрудничества с нами – только заработал. И мы намерены поддерживать эту традицию и в будущем».

По словам Осиновского, проект Tbilisi Hills сейчас развивается бурнами темпами: недвижимость пользуется спросом, цены растут, там буду появляться новые объекты – например, планируется возвести вторую электростанцию

«В Грузии дела идут прекрасно: ВВП вырос на 9%, инфляции почти нет, лари крепкий как никогда. И с недвижимостью все хорошо: цены растут, покупателей становится больше», – говорит Осиновский.

Последние политические события и попытки попрания демократических прав и свобод в Грузии Осиновского не смущают. По его словам, в других странах сейчас не сильно лучше.

«Наступление на демократию идет во всем мире. Вспомните, Трамп хоть раз за последний месяц произнес слово “демократия”? Хотя бы слово сказал (не говоря уже о том, чтобы что-то сделать). К сожалению, сегодняшний мир кардинально отличается от того что было раньше», – считает Осиновский.