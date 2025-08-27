«Мистически большой рост». Средняя зарплата в Тарту выросла на треть, это вызывает сомнения
Согласно свежей статистике, средняя зарплата в Тарту выросла почти на треть. «Это мистически большой рост. Его трудно чем-либо объяснить», — отметил вице-мэр по вопросам предпринимательства Раймонд Тамм.
