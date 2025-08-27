Деловые ведомости
  OMX Baltic0,23%295,96
  OMX Riga−0,31%918,51
  OMX Tallinn−0,14%2 018,5
  OMX Vilnius0,29%1 221,38
  S&P 5000,00%6 465,94
  DOW 300,00%45 418,07
  Nasdaq 0,44%21 544,27
  FTSE 100−0,25%9 242,65
  Nikkei 2250,3%42 520,27
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,16
  EUR/RUB0,00%93,05
  27.08.25, 14:35

«Мистически большой рост». Средняя зарплата в Тарту выросла на треть, это вызывает сомнения

Согласно свежей статистике, средняя зарплата в Тарту выросла почти на треть. «Это мистически большой рост. Его трудно чем-либо объяснить», — отметил вице-мэр по вопросам предпринимательства Раймонд Тамм.
Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс с интересом ждет, к каким результатам придет Департамент статистики после пересмотра своих данных.
  • Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс с интересом ждет, к каким результатам придет Департамент статистики после пересмотра своих данных.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

