  • OMX Baltic0,23%295,96
  • OMX Riga−0,31%918,51
  • OMX Tallinn−0,14%2 018,5
  • OMX Vilnius0,29%1 221,38
  • S&P 5000,00%6 466,03
  • DOW 300,17%45 493,18
  • Nasdaq −0,17%21 506,83
  • FTSE 100−0,11%9 255,81
  • Nikkei 2250,3%42 520,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,1
  • 27.08.25, 13:49

Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась

Компания Fibenol, выросшая из бизнеса по производству пеллет Graanul Invest и занимающаяся разработкой продуктов древесной химии, сократила 9 сотрудников.
Крупный предприниматель Рауль Кирьянен владеет чуть более чем половиной компании Fibenol.
  • Крупный предприниматель Рауль Кирьянен владеет чуть более чем половиной компании Fibenol.
  • Foto: Liis Treimann
Финансовый директор Fibenol Марко Райд сообщил, что компании пришлось подстроить объемы производства под рыночную ситуацию. Сотрудники были сокращены в производственном подразделении Fibenol, где работа продолжится с меньшим количеством смен.
