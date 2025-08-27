Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась

Крупный предприниматель Рауль Кирьянен владеет чуть более чем половиной компании Fibenol.
Foto: Liis Treimann
Финансовый директор Fibenol Марко Райд сообщил, что компании пришлось подстроить объемы производства под рыночную ситуацию. Сотрудники были сокращены в производственном подразделении Fibenol, где работа продолжится с меньшим количеством смен.
Пять промышленных предприятий, которые хотят создать в Эстонии завод по переработке древесины и получить для этого большое количество низкосортной древесины из государственных лесов, переходят к следующему этапу переговоров с RMK.
Крупный предприниматель Рауль Кирьянен строит в Латвии завод по переработке древесины Fibenol. Завод расположится в Промышленном парке Валмиеры на участке земли плошадью 26 гектаров – вскоре там начнутся исследования по осуществимости проекта и оценке воздействия на окружающую среду, чтобы подтвердить пригодность данного участка для строительства завода.
