Элитные породы собак рождаются в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев

В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.
Француз Жереми Тран-Сбрэ нашел дом своей мечты в Вильяндимаа, хотя изначально хотел переехать в Финляндию. Уже через несколько месяцев на его эстонской ферме родятся щенки, способные в будущем защищать овец и коз от волков. Тран-Сбрэ удивлен, что эстонские фермеры не используют собак, чтобы охранять своих животных от волков, как это делают в Румынии и Франции.
Новая модель управления, которая набирает обороты особенно в семейных компаниях, – это не просто модная концепция, а действенный инструмент в сложной бизнес-среде. «Один плюс один – это не два, а три», – так охарактеризовал ценность тандемного управления Ринел Пиус.
Когда уроженка Ярвамаа Вийвика Валдманн и немец Кристиан Сталберг решили переехать в Эстонию и начали искать себе дом, наиболее подходящее место нашлось в деревне Каарли волости Раквере. Они обосновались на хуторе Унистусе, в честь которого и было названо их предприятие, основанное в прошлом году.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.