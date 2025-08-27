Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,23%295,96
  • OMX Riga−0,31%918,51
  • OMX Tallinn−0,14%2 018,5
  • OMX Vilnius0,29%1 221,38
  • S&P 5000,18%6 477,9
  • DOW 300,24%45 528,74
  • Nasdaq 0,14%21 574,54
  • FTSE 100−0,11%9 255,5
  • Nikkei 2250,3%42 520,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,52
  • 27.08.25, 19:52

Элитные породы собак рождаются в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев

В Сымеру, неподалеку от Раквере, живут предприниматели Марьо и Карли Пеэльбаум и их двадцать породистых собак, которые каждую неделю уплетают по 150 кг говядины.
Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
  • Марьо и Карли Пеэльбаум разводят собак. В питомнике в основном содержатся кане-корсо, а также неаполитанские мастифы и пудели.
  • Foto: Лийз Трейманн
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
В один летний пятничный день торговец Мартен Сальве (32) выезжает из окрестностей Ряпина за рулем своей автолавки в очередной рейс. Уже пятнадцать лет он еженедельно доставляет продукты и товары первой необходимости тем жителям Эстонии, которые живут далеко от магазинов.
Эпицентр
  • 03.03.25, 06:00
На ферме в Вильяндимаа рождаются помощники овцеводов. «Люди как будто радуются, убивая волков»
Француз Жереми Тран-Сбрэ нашел дом своей мечты в Вильяндимаа, хотя изначально хотел переехать в Финляндию. Уже через несколько месяцев на его эстонской ферме родятся щенки, способные в будущем защищать овец и коз от волков. Тран-Сбрэ удивлен, что эстонские фермеры не используют собак, чтобы охранять своих животных от волков, как это делают в Румынии и Франции.
Новости
  • 29.07.25, 18:33
Одна голова хорошо, а две – лучше: семейный бизнес открыл для себя силу тандемного управления
Новая модель управления, которая набирает обороты особенно в семейных компаниях, – это не просто модная концепция, а действенный инструмент в сложной бизнес-среде. «Один плюс один – это не два, а три», – так охарактеризовал ценность тандемного управления Ринел Пиус.
Новости
  • 07.04.25, 13:05
Переехавшая из Германии в Вирумаа предприимчивая семья борется с бюрократией
Список новых предприятий волости Раквере
Когда уроженка Ярвамаа Вийвика Валдманн и немец Кристиан Сталберг решили переехать в Эстонию и начали искать себе дом, наиболее подходящее место нашлось в деревне Каарли волости Раквере. Они обосновались на хуторе Унистусе, в честь которого и было названо их предприятие, основанное в прошлом году.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

1
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
2
Интервью
  • 25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков
3
Новости
  • 25.08.25, 11:07
Известный продавец обуви и одежды ушел в крупный убыток, ряд магазинов закрыт
Самый известный бренд компании — Salamander
4
Новости
  • 26.08.25, 13:51
Министерство финансов значительно снизило прогноз экономического роста
Бюджетный дефицит вырастет до 4%
5
Новости
  • 26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
6
Новости
  • 26.08.25, 07:00
Планы по строительству нового квартала на Маарьямяэ провалились под натиском соседей

Новости
  • 27.08.25, 19:52
Элитные породы собак рождаются в Сымеру: предприниматели разводят роскошных питомцев
Собаки съедают по 150 кг мяса в неделю
Новости
  • 27.08.25, 18:05
Опрос 101 эстонской ИТ-компании: как растут выручка, зарплата, количество работников и прибыль
Биржа
  • 27.08.25, 17:30
Nasdaq вынес предупреждение двум компаниям
Новости
  • 27.08.25, 16:57
Один из худших дней Департамента статистики. Данные о зарплатах оказались неправильными: «Этого не должно было случиться»
Биржа
  • 27.08.25, 16:32
Правительство Литвы подумывает о выкупе акций Ignitis – аналитики предупреждают об огромных потерях
Новости
  • 27.08.25, 16:00
Представитель КаПо о загадочных дронах: расследование может занять месяцы
Новости
  • 27.08.25, 14:35
«Мистически большой рост». Средняя зарплата в Тарту выросла на треть, это вызывает сомнения
Новости
  • 27.08.25, 13:49
Компания Кирьянена сокращает работников: рыночная ситуация изменилась

Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
Министр финансов Юрген Лиги.
Новости
  • 26.08.25, 13:51
Министерство финансов значительно снизило прогноз экономического роста
Бюджетный дефицит вырастет до 4%
Руководитель Департамента полиции безопасности Марго Паллонен.
Новости
  • 26.08.25, 11:26
Глава КаПо: в Эстонии найдены обломки взорвавшегося ударного дрона
На месте Эстонского выставочного павильона десятилетиями пытались построить жилой комплекс. Безуспешно.
Новости
  • 26.08.25, 07:00
Планы по строительству нового квартала на Маарьямяэ провалились под натиском соседей
Эстонский предприниматель Карл Урбаник нашел на рынке недвижимости Бали свободную нишу и занял ее строительством роскошных вилл.
Новости
  • 26.08.25, 13:29
С 7000 евро до девелопмента на Бали: путь эстонского бизнесмена к невероятной доходности
По оценкам Swedbank, автоналог и другие налоги приведут к росту инфляции до 5,5% в этом году.
Новости
  • 26.08.25, 10:37
Крупные банки резко снизили прогноз роста экономики Эстонии
Муниципальное жилье в Таллинне, иллюстративное фото
Новости
  • 26.08.25, 06:00
«Нет» росту налогов; таунхаусы вместо муниципальных квартир: идеи партий для Таллинна
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

