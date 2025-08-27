Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,23%295,96
  • OMX Riga−0,31%918,51
  • OMX Tallinn−0,14%2 018,5
  • OMX Vilnius0,29%1 221,38
  • S&P 5000,18%6 477,9
  • DOW 300,24%45 528,74
  • Nasdaq 0,14%21 574,54
  • FTSE 100−0,11%9 255,5
  • Nikkei 2250,3%42 520,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,52
  • 27.08.25, 18:05

Опрос 101 эстонской ИТ-компании: как растут выручка, зарплата, количество работников и прибыль

В начале года среди руководителей местных ИТ-предприятий царил пессимизм, но сейчас оценка состояния сектора улучшилась, сообщает тематический портал Äripäev ituudised.ee.
У компаний-разработчиков программного обеспечения спросили, какие изменения они прогнозируют по наиболее важным показателям в течение следующих шести месяцев. Фото иллюстративное
  • У компаний-разработчиков программного обеспечения спросили, какие изменения они прогнозируют по наиболее важным показателям в течение следующих шести месяцев. Фото иллюстративное
  • Foto: Pexels
Опрос 101 руководителя показал, что самые быстрые темпы роста главы компаний прогнозируют по выручке, как следует из квартального отчета по программированию.
