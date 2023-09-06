Читать и богатеть: зачем нужны книги по инвестициям и финансам и какую выбрать?

Один из способов улучшить свою финансовую и инвестиционную грамотность – книги от бизнесменов и гуру экономики. О том, как не потеряться в море литературы о деньгах и саморазвитии, вы узнаете в новой серии подкаста.

» В этом выпуске подкаста «Куры не клюют» Александра Матвеева беседует о литературе со знатоком книг об инвестициях, биржевым редактором «Деловых ведомостей» Дмитрием Фефиловым, а также с главным редактором ДВ Полиной Волковой, готовившей к изданию на русском языке эстонский финансовый бестселлер – книгу Яака Роосааре «Как стать богатым. Учебник

• Для чего читает книги по финансам биржевой редактор Дмитрий Фефилов? И почему не так важно, с какой книги начнет знакомство с профильной литературой начинающий инвестор?

• Как быстро устаревают книги по финансам? И что могут дать современному читателю труды по инвестированию, написанные полвека назад?

• Какая книга по финансам стала первой, прочитанной Дмитрием Фефиловым?

• Почему «Деловые ведомости» решили издать книгу Яака Роосааре «Как стать богатым. Учебник» на русском языке?

• О чем книга Роосааре и чем она будет полезна читателям? И кто такой сам Яак Роосааре?

• Стоит ли строго прислушиваться к инвестиционным рекомендациям, взятым из книг?

• Как понять, хорошая ли книга перед вами? Что в реальности нужно, чтобы «быстро разбогатеть»?

• Лайфхак по выбору книг по саморазвитию от Дмитрия Фефилова. Как помочь детям и подросткам найти свой развивающий нон-фикшн и не заразиться вредными идеями.

• Список рекомендованной литературы по финансовой грамотности и инвестициям от Дмитрия Фефилова: от сказок и учебника по экономике до мемуаров спекулянта.

• Какие книги по саморазвитию советует главный редактор ДВ Полина Волкова: аджайл, коммуникация с детьми и управление задачами.