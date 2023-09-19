    Нагорный Карабах под обстрелом

    Вид на село Тагавард в районе Нагорного Карабаха, 16 января 2021 годаФото: ARTEM MIKRYUKOV, Scanpix

    Жители сообщают об обстрелах столицы населенной армянами области — Степанакерта (Ханкенди). Министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе.

    Около 12:20 в армянских телеграм-каналах начали появляться сообщения о массированном обстреле окрестностей Степанакерта и других населенных пунктов Нагорного Карабаха, остававшихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
    Согласно сообщению министерства обороны Азербайджана, армянская армия в последнее время якобы вводила на территорию Карабаха новые подразделения, насыщала их оружием и техникой, «создавала мобилизационные части». Также Баку обвиняет армянские войска в проникновении вглубь азербайджанских позиций с целью «минирования очищенных от мин территорий и дорог гражданского назначения в диверсионно-террористических целях». В результате, утверждают азербайджанские военные, 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша на мине подорвался гражданский автомобиль.
    В качестве заявленной ответной меры МО Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в регионе.
    «О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра», — говорится в официальном сообщении правительства Азербайджана.
    Столица непризнанной республики Арцах, Степанакерт (в азербайджанской традиции — Ханкенди) подверглась обстрелу, в городе объявлена воздушная тревога, передает армянский новостной портал News. am со ссылкой на местного политика, российского миллиардера Рубена Варданяна. Также информацию об обстрелах подтвердила депутат Национального собрания непризнанной Республики Арцах Метаксе Акопян: «Война. Дети в школе. Уже полчаса идет обстрел. Нет связи. Нет машин, чтобы забрать детей из школ».
    В азербайджанских телеграм-каналах публикуются также видео с ударами по городу. Утверждается, что речь об атаках «легитимных военных целей». Официальный Ереван пока не комментировал происходящее в Нагорном Карабахе.
    В свою очередь представительство Арцаха в Армении заявило о начале полномасштабных военных действий в непризнанной республике. «На данный момент столица Степанакерт, другие города и села подвергаются интенсивному артобстрелу»,- говорится в сообщении.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Руководители банков представили премьеру аргументы против банковского налога добавлен комментарий Каи Каллас
Еврокомиссар по региональному развитию посетила электростанции в Нарве
Нагорный Карабах под обстрелом
Эпицентр
Справедливый переход для малых предприятий: скоро раздадут первый миллион
Запущенная полтора месяца назад мера поддержки проектов малых и средних предприятий из Фонда справедливого перехода вызывает у предпринимателей интерес - десятки человек пришли на посвященные ей семинары. По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, в ближайшее время фонд объявит о поддержке первых нескольких проектов на общую сумму до 1,5 млн евро.
Запущенная полтора месяца назад мера поддержки проектов малых и средних предприятий из Фонда справедливого перехода вызывает у предпринимателей интерес - десятки человек пришли на посвященные ей семинары. По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, в ближайшее время фонд объявит о поддержке первых нескольких проектов на общую сумму до 1,5 млн евро.
Все большие материалы
Инвестор
Нефть подорожала до 95 долларов за баррель на фоне резкого роста спроса
Цена нефти эталонного сорта Brent достигла 10-месячного максимума, ралли на рынке продолжается вот уже три недели подряд, информирует Bloomberg.
Цена нефти эталонного сорта Brent достигла 10-месячного максимума, ралли на рынке продолжается вот уже три недели подряд, информирует Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: жалкие 10 триллионов. Тесле пророчат мегакапитализацию
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
До виновников не дотянуться? Накажем безобидных!
В среду стало известно, что Евросоюз снял санкционные ограничения с нескольких россиян, исключив из списка главу группы ЕСН Григория Березкина, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова. Одновременно с этим страны Балтии ужесточили санкции для всех российских граждан, запретив въезд машин с российскими номерами на свою территорию.
В среду стало известно, что Евросоюз снял санкционные ограничения с нескольких россиян, исключив из списка главу группы ЕСН Григория Березкина, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова. Одновременно с этим страны Балтии ужесточили санкции для всех российских граждан, запретив въезд машин с российскими номерами на свою территорию.
Все мнения
Интервью
Основатель театральной студии Art Cherdak Иван Алексеев: бизнес – это творчество
Бизнес профессионального актера Ивана Алексеева начался с жалобы – если не нравится директор студии, сделай свою, посоветовали ему ученики.
Бизнес профессионального актера Ивана Алексеева начался с жалобы – если не нравится директор студии, сделай свою, посоветовали ему ученики.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект