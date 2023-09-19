Нагорный Карабах под обстрелом

Справедливый переход для малых предприятий: скоро раздадут первый миллион

Запущенная полтора месяца назад мера поддержки проектов малых и средних предприятий из Фонда справедливого перехода вызывает у предпринимателей интерес - десятки человек пришли на посвященные ей семинары. По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, в ближайшее время фонд объявит о поддержке первых нескольких проектов на общую сумму до 1,5 млн евро.

Запущенная полтора месяца назад мера поддержки проектов малых и средних предприятий из Фонда справедливого перехода вызывает у предпринимателей интерес - десятки человек пришли на посвященные ей семинары. По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, в ближайшее время фонд объявит о поддержке первых нескольких проектов на общую сумму до 1,5 млн евро.