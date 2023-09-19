Нагорный Карабах под обстрелом
Вид на село Тагавард в районе Нагорного Карабаха, 16 января 2021 годаФото: ARTEM MIKRYUKOV, Scanpix
Жители сообщают об обстрелах столицы населенной армянами области — Степанакерта (Ханкенди). Министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе.
Около 12:20 в армянских телеграм-каналах начали
появляться сообщения о массированном обстреле окрестностей Степанакерта и других населенных пунктов Нагорного Карабаха, остававшихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Согласно сообщению
министерства обороны Азербайджана, армянская армия в последнее время якобы вводила на территорию Карабаха новые подразделения, насыщала их оружием и техникой, «создавала мобилизационные части». Также Баку обвиняет армянские войска в проникновении вглубь азербайджанских позиций с целью «минирования очищенных от мин территорий и дорог гражданского назначения в диверсионно-террористических целях». В результате, утверждают азербайджанские военные, 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша на мине подорвался гражданский автомобиль.
В качестве заявленной ответной меры МО Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в регионе.
«О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра», — говорится в официальном сообщении правительства Азербайджана.
Столица непризнанной республики Арцах, Степанакерт (в азербайджанской традиции — Ханкенди) подверглась обстрелу, в городе объявлена воздушная тревога, передает
армянский новостной портал News. am со ссылкой на местного политика, российского миллиардера Рубена Варданяна. Также информацию об обстрелах подтвердила
депутат Национального собрания непризнанной Республики Арцах Метаксе Акопян: «Война. Дети в школе. Уже полчаса идет обстрел. Нет связи. Нет машин, чтобы забрать детей из школ».
В азербайджанских телеграм-каналах публикуются также видео
с ударами по городу. Утверждается, что речь об атаках «легитимных военных целей». Официальный Ереван пока не комментировал происходящее в Нагорном Карабахе.
В свою очередь представительство Арцаха в Армении заявило о начале полномасштабных военных действий в непризнанной республике. «На данный момент столица Степанакерт, другие города и села подвергаются интенсивному артобстрелу»,- говорится в сообщении.
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