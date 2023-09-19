Минфин не в восторге от идеи восстановить классический налог на прибыль предприятий

До виновников не дотянуться? Накажем безобидных!
В среду стало известно, что Евросоюз снял санкционные ограничения с нескольких россиян, исключив из списка главу группы ЕСН Григория Березкина, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова. Одновременно с этим страны Балтии ужесточили санкции для всех российских граждан, запретив въезд машин с российскими номерами на свою территорию.
В среду стало известно, что Евросоюз снял санкционные ограничения с нескольких россиян, исключив из списка главу группы ЕСН Григория Березкина, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова. Одновременно с этим страны Балтии ужесточили санкции для всех российских граждан, запретив въезд машин с российскими номерами на свою территорию.