    Руперт Мердок передает управление своей медиаимперией сыну

    Руперт Мердок решил отойти от дел.Фото: Jonathan Ernst, Reuters/Scanpix

    Самый известный в мире медимагнат, Руперт Мердок, уходит с поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp и передает бразды правления сыну, передает BBC Russian.

    Компании Мердока управляют некоторыми из самых известных новостных брендов в Великобритании, США и Австралии.
    Официальная передача полномочий состоится в ноябре, когда его сын Лахлан возьмет под свой контроль обе организации.
    В своем заявлении 92-летний медиамагнат сообщает, что у него хорошее здоровье, и что он гордится тем, чего за последние десятилетия достигли его компании.
    Мердок начал свою карьеру в газетах в возрасте 22 лет, когда он унаследовал половину акций двух газет в австралийском городе Аделаида. В итоге он стал самым влиятельным медиамагнатом в мире.
    Теперь он намерен занять должность почетного председателя Fox Corporation и News Corp.
    «Всю свою профессиональную жизнь я ежедневно был занят новостями и идеями, и в этом отношении ничего не изменится», — сказал Руперт Мердок.
    «Но для меня настало время взять на себя другие роли, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые команды и страстный, принципиальный лидер в лице Лахлана, который станет единоличным председателем обеих компаний», - добавил он.
    В письме он благодарит «водителей грузовиков, развозящих наши газеты, уборщиков, которые трудятся, когда мы покидаем офис, помощников, которые поддерживают нас, и опытных операторов за камерами или компьютерным кодом».
    «У наших компаний хорошее здоровье, как и у меня», — заявил медиамагнат.
    Лахлан Мердок занимал должность исполнительного председателя корпорации Fox и Nova Entertainment.
    Говорят, что Лахлан внес большой вклад в создание компанией 21st Century Fox канала FOX. Он также возглавил процесс превращения FOX в самостоятельную публичную компанию.
    Он занимался инвестициями и организационной работой во многих самых известных издательских компаниях мира.
    По данным Australian Financial Review, его собственный капитал оценивается примерно в 3,3 миллиарда долларов.

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