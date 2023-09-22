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22 сентября 2023 в 5:20









Руперт Мердок передает управление своей медиаимперией сыну

Руперт Мердок решил отойти от дел. Фото: Jonathan Ernst, Reuters/Scanpix

Самый известный в мире медимагнат, Руперт Мердок, уходит с поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp и передает бразды правления сыну, передает BBC Russian.

Компании Мердока управляют некоторыми из самых известных новостных брендов в Великобритании, США и Австралии.

Официальная передача полномочий состоится в ноябре, когда его сын Лахлан возьмет под свой контроль обе организации.

В своем заявлении 92-летний медиамагнат сообщает, что у него хорошее здоровье, и что он гордится тем, чего за последние десятилетия достигли его компании.

Мердок начал свою карьеру в газетах в возрасте 22 лет, когда он унаследовал половину акций двух газет в австралийском городе Аделаида. В итоге он стал самым влиятельным медиамагнатом в мире.

Теперь он намерен занять должность почетного председателя Fox Corporation и News Corp.

«Всю свою профессиональную жизнь я ежедневно был занят новостями и идеями, и в этом отношении ничего не изменится», — сказал Руперт Мердок.

«Но для меня настало время взять на себя другие роли, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые команды и страстный, принципиальный лидер в лице Лахлана, который станет единоличным председателем обеих компаний», - добавил он.

В письме он благодарит «водителей грузовиков, развозящих наши газеты, уборщиков, которые трудятся, когда мы покидаем офис, помощников, которые поддерживают нас, и опытных операторов за камерами или компьютерным кодом».

«У наших компаний хорошее здоровье, как и у меня», — заявил медиамагнат.

Лахлан Мердок занимал должность исполнительного председателя корпорации Fox и Nova Entertainment.

Говорят, что Лахлан внес большой вклад в создание компанией 21st Century Fox канала FOX. Он также возглавил процесс превращения FOX в самостоятельную публичную компанию.

Он занимался инвестициями и организационной работой во многих самых известных издательских компаниях мира.

По данным Australian Financial Review, его собственный капитал оценивается примерно в 3,3 миллиарда долларов.