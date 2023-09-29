    Алексей Лупицкий: нынешняя коалиция творит налоговый беспредел

    Алексей Лупицкий.Фото: Личный архив

    Повышение подоходного налога просто замаскировали под другим именем, констатирует директор работающей в сфере транспорта и логистики Airest AS Алексей Лупицкий, отвечая на опрос ДВ.

    Мне кажется, что еще в достаточной мере не получила освещения новость о поднятии налога на безработицу, причем не на символическую сумму, а аж на 45% с 2,4 до 3,3 процента. Хотелось бы заметить, что никакой ни общественной, ни деловой, ни политической дискуссии об этом не было. Мы просто прочитали об этом вчера в новостях.
    Это повышение, вне зависимости от того, как оно будет распределено между работодателями и работниками, фактически является повышением подоходного налога, просто замаскированного под другим именем.
    Нечто похожее происходило во время кризиса 2008-2009 годов, при правительстве Ансипа. Но, хотя в последнее время и звучали сигналы о сокращениях работников, никто не поднимал вопрос, что ситуация стала перерастать в тревожную, требующую пересмотра налогов на безработицу (в отличие от ситуации, которая была 15 лет назад).
    Нынешняя коалиция под руководством Партии реформ творит полный налоговый беспредел, мне уже стыдно, что я голосовал за них многие годы.

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