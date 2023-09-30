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30 сентября 2023 в 7:48









Эстонская таможня обновляет системы оформления экспорта и транзита

С 1 октября 2023 года Налогово-таможенный департамент (НТД) обновит таможенные услуги по экспорту и транзиту. Таможенное оформление экспорта в полном объёме переводится в новую информационную систему AES, таможенное оформление транзита — в новую информационную систему NCTS.

Внимание: для запуска нововведений в работе систем НТД запланирован перерыв с 15 часов 30 сентября до 8 часов утра 1 октября. Фото: Лийз Трейманн

Новые информационные системы предназначены для использования как экспортёрами и перевозчиками в сфере международной торговли, так и таможенными агентствами, информирует пресс-служба Налогово-таможенного департамента.

Целью изменения является приведение таможенных формальностей экспорта и транзита в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Европейского союза, осуществление более эффективного надзора за перемещением товаров, а также для защищённости и безопасности.

Помимо повышения эффективности надзора, дополнительная цель – предложить более удобную услугу клиентам.

«Новые системы обладают более широкими техническими возможностями, позволяя предприятиям подавать масштабные декларации об экспорте и транзите, что избавит их от необходимости разделять товары на несколько деклараций», — рассказывает заместитель генерального директора НТД по таможне Урсула Риймааа.

Для запуска нововведений в работе систем НТД запланирован перерыв с 15 часов 30 сентября до 8 часов утра 1 октября.

По ее словам, для экспорта предусмотрена возможность предъявления товара и подачи деклараций в разных государствах-членах ЕС. Кроме того, вводится новый порядок выхода для декларирования запасов для морского или воздушного транспорта.

«Новые информационные системы являются трехъязычными, опираются на язык изображений, который уже знаком предпринимателям и работает на новой технической платформе», — делится подробностями Риймаа.

«Удобство клиентов и эффективность ведения бизнеса являются для нас приоритетом. Мы готовы тесно сотрудничать с клиентами, чтобы обеспечить плавный переход на новые системы, которые помогут им успешно развивать свой бизнес», — дополняет картину заместитель генерального директора НТД по таможне.

Все незавершённые декларации будут перенесены в новые системы. Те предприятия, которые в настоящее время подают декларации в системах Complex и NCTS, не должны ходатайствовать о получении прав доступа для подачи таможенных деклараций в отдельные новые системы, права будут открыты автоматически.

Общая стоимость проектов, работа над которыми началась еще летом 2021 года, составляет 5,7 млн евро.

Налогово-таможенный департамент получил субсидию из Фонда регионального развития Европейского союза в размере 1,4 млн евро на развитие системы экспорта AES и 1,6 млн евро — на развитие системы транзита NCTS.

Разработки проводились в сотрудничестве с командой Центра информационных технологий министерства финансов и предприятиями-разработчиками программного обеспечения Cybernetica AS и Nortal AS.

Налогово-таможенный департамент призывает своих клиентов оперативно информировать обо всех проблемах, которые могут возникнуть в связи с внедрением новых систем, чтобы найти для них быстрые решения.