    Эстонская таможня обновляет системы оформления экспорта и транзита

    С 1 октября 2023 года Налогово-таможенный департамент (НТД) обновит таможенные услуги по экспорту и транзиту. Таможенное оформление экспорта в полном объёме переводится в новую информационную систему AES, таможенное оформление транзита — в новую информационную систему NCTS.

    Внимание: для запуска нововведений в работе систем НТД запланирован перерыв с 15 часов 30 сентября до 8 часов утра 1 октября.Фото: Лийз Трейманн
    Новые информационные системы предназначены для использования как экспортёрами и перевозчиками в сфере международной торговли, так и таможенными агентствами, информирует пресс-служба Налогово-таможенного департамента.
    Целью изменения является приведение таможенных формальностей экспорта и транзита в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Европейского союза, осуществление более эффективного надзора за перемещением товаров, а также для защищённости и безопасности.
    Помимо повышения эффективности надзора, дополнительная цель – предложить более удобную услугу клиентам.
    «Новые системы обладают более широкими техническими возможностями, позволяя предприятиям подавать масштабные декларации об экспорте и транзите, что избавит их от необходимости разделять товары на несколько деклараций», — рассказывает заместитель генерального директора НТД по таможне Урсула Риймааа.

    Для запуска нововведений в работе систем НТД запланирован перерыв с 15 часов 30 сентября до 8 часов утра 1 октября.

    По ее словам, для экспорта предусмотрена возможность предъявления товара и подачи деклараций в разных государствах-членах ЕС. Кроме того, вводится новый порядок выхода для декларирования запасов для морского или воздушного транспорта.
    «Новые информационные системы являются трехъязычными, опираются на язык изображений, который уже знаком предпринимателям и работает на новой технической платформе», — делится подробностями Риймаа.
    «Удобство клиентов и эффективность ведения бизнеса являются для нас приоритетом. Мы готовы тесно сотрудничать с клиентами, чтобы обеспечить плавный переход на новые системы, которые помогут им успешно развивать свой бизнес», — дополняет картину заместитель генерального директора НТД по таможне.
    Все незавершённые декларации будут перенесены в новые системы. Те предприятия, которые в настоящее время подают декларации в системах Complex и NCTS, не должны ходатайствовать о получении прав доступа для подачи таможенных деклараций в отдельные новые системы, права будут открыты автоматически.

    Общая стоимость проектов, работа над которыми началась еще летом 2021 года, составляет 5,7 млн евро.

    Налогово-таможенный департамент получил субсидию из Фонда регионального развития Европейского союза в размере 1,4 млн евро на развитие системы экспорта AES и 1,6 млн евро — на развитие системы транзита NCTS.
    Разработки проводились в сотрудничестве с командой Центра информационных технологий министерства финансов и предприятиями-разработчиками программного обеспечения Cybernetica AS и Nortal AS.
    Налогово-таможенный департамент призывает своих клиентов оперативно информировать обо всех проблемах, которые могут возникнуть в связи с внедрением новых систем, чтобы найти для них быстрые решения.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Розничные торговцы обеспокоены: продажи падают, прогнозы не внушают оптимизма
Напоминаем: с октября вводятся новые требования для строительных компаний
Punktid Technologies почти втрое сократила убытки
Эпицентр
Человек в высоком замке: успех и падение Алексея Чульца
ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.
ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.
Все большие материалы
Инвестор
Saunum значительно увеличила оборот и сократила убытки
В первом полугодии 2023 года производитель банных каменок Saunum Group увеличил оборот почти на 90%. За полгода компания получила чистый убыток в размере 0,5 млн евро, что несколько меньше, чем годом ранее.
В первом полугодии 2023 года производитель банных каменок Saunum Group увеличил оборот почти на 90%. За полгода компания получила чистый убыток в размере 0,5 млн евро, что несколько меньше, чем годом ранее.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: коррекция закончилась
Вы не ослышались: Фуад Расулов считает, что мы поймали локальное дно.
Вы не ослышались: Фуад Расулов считает, что мы поймали локальное дно.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ленно Уускюла: инфляция в сентябре составит примерно 2,5%
Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла комментирует обнародованную сегодня Департаментом статистики предварительную оценку, согласно которой индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96% в годовом исчислении и не изменился по сравнению с августом.
Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла комментирует обнародованную сегодня Департаментом статистики предварительную оценку, согласно которой индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96% в годовом исчислении и не изменился по сравнению с августом.
Все мнения
Интервью
Михаил Чистяков: кредитный бизнес – это авантюра
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект