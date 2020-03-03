Сынаялги обжалуют решение прокуратуры

Братья Сынаялги на вершине ветряка на Сааремаа. Фото: Андрес Хаабу

Застройщик ветропарка Айду (Eleon Green) обжалует решение прокуратуры в Госпрокуратуре, согласно которому было отказано в начале уголовного производства в отношении незаконной деятельности чиновников Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet - TTJA), сообщила компания.

По словам члена правления предприятия Eleon Green Андреса Сынаялга, прокуратура выдает брак. «Присяжные адвокаты из адвокатских бюро Derling Primus и Supremia две недели собирали сотни страниц материалов и доказательств, чтобы прокуратура получила совершенно понятные документы. После был День независимости и спустя четыре дня прокуратура отправляет текст на три с половиной страницы, из которого первая часть скопирована из нашего собственного заявления о преступлении. С таким поверхностным подходом нельзя дойти до сути или же таким образом просто пытаются этого избежать», - сказал Сынаялг.