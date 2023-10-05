    Находящийся на грани банкротства Levikom требует денег от бывших клиентов

    С мая бразды правления Levikom принял на себя Тынис Пальтс, которого назначил управляющий по банкротству обанкротившегося материнского предприятия Levikom Кристо Тедер. Причина такого шага: компания с 2019 года не подает годовых отчетов и не сдает бухгалтерские документы.Фото: Liis Treimann

    Летом прошлого года компания Levikom Eesti OÜ расторгла договоры с клиентами, а теперь, спустя 14 месяцев тишины, стала рассылать счета – Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA) считает, что в данной истории речь идет о вводящем потребителя в заблуждение поведении, пишет Rus.Delfi.

    Как писали ранее «Деловые ведомости», компания Levikom сейчас ни жива ни мертва. С одной стороны, она полностью прекратила свою деятельность, у нее нет сотрудников. С другой, она ждет утверждения плана санации и заявления о банкротстве не подавала.
    В феврале материнская компания Levikom обанкротилась, а в августе ее филиал Levikom Eesti OÜ возглавил предприниматель Тынис Пальтс. Он вознамерился спасти компанию от банкротства.
    Похоже, одним из способов пополнения финансовых запасов стала рассылка счетов бывшим клиентам. В июне 2022 года клиентам было отправлено письмо, в котором сообщалось об одностороннем расторжении договора; теперь же, спустя полтора года тишины, клиенты получили счета за «аренду оборудования».
    «Вчера получил счета за аренду устройства от фирмы Levikom, которая когда-то предлагала услугу. Теперь сообщили, что имеется задолженность за 14 месяцев, прислали счет за 14 месяцев на сумму 136 евро», – написал один возмущенный читатель.
    По словам исполнительного директора Levikom Тыниса Пальтса, счета выставлены тем клиентам, которые пользовались арендованными у Levikom устройствами, необходимыми для получения услуги интернета.
    TTJA считает, что речь идет о вводящем потребителя в заблуждение поведении и принял решение о начала надзорного производства для выяснения всех обстоятельств.

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