Новости

dv.ee

4 октября 2023 в 13:55









Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки. Среди лауреатов – ученый из России

Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов (слева направо).

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Ими стали ученые из США Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также советский, российский и американский ученый Алексей Екимов. Премию присудили «за разработку метода создания квантовых точек», передает «Медуза».

Квантовые точки — наночастицы, которые настолько малы, что в их поведении проявляются квантовые эффекты. Самое известное свое применение на сегодня они нашли в электронике, где квантовые точки могут заменять традиционное светящееся вещество (люминофор) в экранах.

Предыдущий россиянин становился нобелевским лауреатом в 2021 году, когда премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В научных дисциплинах Нобелевскую премию ученый из России получал в 2010 году — это был Константин Новоселов, ставший вместе с Андреем Геймом нобелевским лауреатом по физике за изучение графена.

В 2022 году Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертози и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инновационные методы органического синтеза.

5 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе. 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 9 октября станет известен обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023

Уместно ли присуждать Нобелевскую премию ученому из России?

Генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Ханс Эллегрен заявил, что на определение лауреатов Нобелевской премии не влияет тот факт, гражданами какой страны они являются. Так он ответил на вопрос, уместно ли присуждать награду ученому из России Алексею Екимову.

На пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов премии по химии, Эллегрену задали вопрос, чем руководствовалась академия наук, присуждая награду в том числе российскому ученому, учитывая, что в Украине продолжается война, и соответственно приглашая Екимова на церемонию вручения и традиционный банкет.

Эллегрен заявил, что академия наук не занимается приглашением лауреатов на церемонию вручения премии и банкет, это прерогатива Фонда Нобеля.

«Когда дело доходит до отбора лауреатов Нобелевской премии, мы просто следуем процедуре определения наиболее важных открытий. После этого мы определяем наиболее важных участников, внесших вклад в эти открытия. Не обращая внимания на национальность или какие-либо другие факторы. Это означает, что национальность здесь не имеет значения. К тому же это точно соответствует завещанию Альфреда Нобеля, который сказал, что премию должен получить самый достойный человек, независимо от национальности», — сказал секретарь академии наук.