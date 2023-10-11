    Госсуд аннулировал разрешение на строительство маслозавода Enefit Power

    Завод Eesti Energia. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

    Государственный суд аннулировал разрешение на строительство маслозавода Enefit Power AS, поскольку при оценке воздействия на окружающую среду были допущены ошибки.

    18 ноября 2019 года Enefit Power AS (тогда Enefit Energiatootmine AS) подала в городскую управу Нарва-Йыэсуу заявку на получение разрешения на строительство маслозавода в деревне Аувере в Ида-Вирумаа. Разрешение было выдано 27 марта 2020 года, пишет ERR.

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