  • OMX Baltic−0,64%310,53
  • OMX Riga0,11%900,63
  • OMX Tallinn−0,41%2 106,04
  • OMX Vilnius−0,79%1 439,65
  • S&P 500−0,18%7 505,45
  • DOW 300,29%50 608,94
  • Nasdaq −0,31%26 573,59
  • FTSE 1000,13%10 505,01
  • Nikkei 2250,01%64 999,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,39
Венгрия останется под юрисдикцией Международного уголовного суда

Национальное собрание Венгрии приостановило процесс выхода страны из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), который ранее инициировало правительство бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Венгрия остается участницей МУС.
Как сообщают местные СМИ, законопроект, отменяющий выход страны из юрисдикции суда, парламент принял в среду, 27 мая, в рамках «исключительной процедуры». Накануне документ внес от имени правительства новый премьер-министр Петер Мадьяр, передает DW.
В принятом документе необходимость сохранения членства Венгрии в МУС объясняется тем, что привлечение виновных к ответственности в международном суде необходимо «для поддержания мира, безопасности и защиты прав человека».
На голосовании все депутаты от партии Мадьяра «Тиса» поддержали отмену выхода из юрисдикции суда, тогда как коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (KDNP) выступила против. Соотношение голосов составило 133 против 37.

О том, что Будапешт пересмотрел решение о выходе из МУС, стало известно несколькими днями ранее. 22 мая премьер-министр Венгрии сообщил в соцсети X, что правительство отозвало заявление о выходе из МУС, поданное прежними властями в апреле 2025 года. По данным на тот момент, выход должен был вступить в силу примерно через год.
О планах выйти из состава суда власти Венгрии сообщили в день визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Благодаря этому он не был задержан, несмотря на выданный МУС ордер на его арест.
Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, с 2002 года расследует самые тяжкие преступления, включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В число более чем 100 государств-участников МУС входят все страны ЕС. Венгрия подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, в 1999 году и ратифицировала его два года спустя.
