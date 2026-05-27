Назад ОБЩЕСТВО

27.05.26, 16:31 Венгрия останется под юрисдикцией Международного уголовного суда Национальное собрание Венгрии приостановило процесс выхода страны из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), который ранее инициировало правительство бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Венгрия остается участницей МУС.

Флаг Венгрии. Фото иллюстративное.

Foto: Shutterstock

Как сообщают местные СМИ, законопроект, отменяющий выход страны из юрисдикции суда, парламент принял в среду, 27 мая, в рамках «исключительной процедуры». Накануне документ внес от имени правительства новый премьер-министр Петер Мадьяр, передает DW

В принятом документе необходимость сохранения членства Венгрии в МУС объясняется тем, что привлечение виновных к ответственности в международном суде необходимо «для поддержания мира, безопасности и защиты прав человека».

На голосовании все депутаты от партии Мадьяра «Тиса» поддержали отмену выхода из юрисдикции суда, тогда как коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (KDNP) выступила против. Соотношение голосов составило 133 против 37.

Статья продолжается после рекламы

О том, что Будапешт пересмотрел решение о выходе из МУС, стало известно несколькими днями ранее. 22 мая премьер-министр Венгрии сообщил в соцсети X, что правительство отозвало заявление о выходе из МУС, поданное прежними властями в апреле 2025 года. По данным на тот момент, выход должен был вступить в силу примерно через год.

О планах выйти из состава суда власти Венгрии сообщили в день визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Благодаря этому он не был задержан, несмотря на выданный МУС ордер на его арест.

Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, с 2002 года расследует самые тяжкие преступления, включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В число более чем 100 государств-участников МУС входят все страны ЕС. Венгрия подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, в 1999 году и ратифицировала его два года спустя.