Хозяин Jysk сократил 500 работников мебельного производства

Последние результаты датского производителя мебели Actona не оправдали ожиданий из-за экономического спада в странах Восточной Европы. Компании пришлось прибегнуть к масштабным сокращениям, сообщает Børsen.

У ритейлера Jysk дела в целом идут неплохо, в том числе и в Эстонии.Фото: Imago, Scanpix
Производитель мебели Actona Group входит в датский концерн Lars Larsen, которому также принадлежит известная сеть магазинов Jysk, торгующая мебелью и товарами для дома, пишет Børsen.

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