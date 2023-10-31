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dv.ee

31 октября 2023 в 10:45









Во Франции задержали российского миллиардера Алексея Кузьмичева. Его подозревают в отмывании денег

Состояние Алексея Кузьмичева по оценке Forbes составляет 6,4 миллиарда долларов. Фото: Sergei Karpukhin

Во Франции задержали российского миллиардера, сооснователя «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Как пишет Le Monde со ссылкой на неназванные источники, его подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях, в том числе в нарушении санкционного режима.

В рамках дела в доме бизнесмена в Париже, а также на вилле в Сен-Тропе прошли обыски, передает «Медуза».

В следственных мероприятиях участвовали в общей сложности 60 человек, в том числе 40 спецназовцев, которые охраняли территорию виллы, занимающую два гектара.

Факт задержания Кузьмичева изданию подтвердили в финансовой прокуратуре.

Кузьмичев в марте 2022 года он попал под персональные санкции Евросоюза, после чего вышел из состава совета директоров «Альфа-банка», где ему принадлежали 16% акций. Примерно тогда же на Лазурном берегу были задержаны две яхты Кузьмичева, однако впоследствии бизнесмену удалось добиться снятия ареста.

В рамках санкций Кузьмичеву был запрещен въезд в ЕС, однако, как пишет Le Monde, на момент внесения в санкционные списки он уже находился во Франции.

Состояние Кузьмичева по оценке Forbes составляет 6,4 миллиарда долларов. Он занимает 25-е место среди богатейших россиян.