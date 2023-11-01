Банк Эстонии: медленное восстановление экономики угрожает рабочим местам

Две украинки заканчивают ремонт квартиры в Кохтла-Ярве – в доме, который могут снести

Пустые и полупустые многоквартирные дома – давняя головная боль Кохтла-Ярве. Население города уменьшается, заброшенные квартиры создают дополнительную нагрузку для КТ. Когда жителей становится слишком мало, они уже не в состоянии поддерживать дом в нормальном состоянии, и он пустеет совсем. Власти постепенно сносят так называемые «заброшки». Но в списке на снос есть дома, в которых живет много людей. И новость о том, что их жилье могут снести, вызвала у них шок.

Пустые и полупустые многоквартирные дома – давняя головная боль Кохтла-Ярве. Население города уменьшается, заброшенные квартиры создают дополнительную нагрузку для КТ. Когда жителей становится слишком мало, они уже не в состоянии поддерживать дом в нормальном состоянии, и он пустеет совсем. Власти постепенно сносят так называемые «заброшки». Но в списке на снос есть дома, в которых живет много людей. И новость о том, что их жилье могут снести, вызвала у них шок.