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Яана Сааркоппель

7 ноября 2023 в 9:59









Италия конфисковала 780 миллионов евро со счетов Airbnb за долги по налогам

Онлайн-платформа Airbnb также популярна среди хозяев и путешественников из Эстонии. Фото: Zumapress/Scanpix

Итальянский суд постановил арестовать 780 миллионов евро на счетах брокера краткосрочной аренды Airbnb в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов.

Расследование касается предполагаемой неспособности Airbnb обеспечить соблюдение закона от 2017 года, установившего налог в размере 21% на доход от аренды жилья. Суд установил, что международная компания не следит за удержанием средств должным образом и не передает достаточную информацию налоговым органам Италии.