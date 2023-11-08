Количество сотрудников Lidl за год сократилось на 300 человек. Ряды других сетей также поредели

По данным Налогово-таможенного департамента, численность персонала розничной сети Lidl во втором квартале сократилась с 882 сотрудников в 2022 году до 608 человек в 2023 году. Чем вызваны столь резкие изменения?