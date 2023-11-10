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Кристель Хярма

10 ноября 2023 в 14:45









Стартап Eurora признан банкротом

Стартап собрал десятки миллионов евро, а дальше что-то пошло не так. Фото: Андрас Кралла

Скандально известный стартап Eurora Solutions с большими долгами перед государством и инвесторами признан банкротом. Что стало причиной разорения компании с 40 миллионами евро инвестиций – ошибки руководства или махинации – еще предстоит выяснить.

Член правления Eurora Solutions Кайе Ханссон и бывший член правления Аннели Альяс должны поклясться в суде перед первым собранием кредиторов, что представленная в суд информация об активах, долгах и экономической деятельности – правда, во всяком случае, насколько им известно. Если они не принесут присягу, суд может принудительно доставить их туда или арестовать на срок до трех месяцев.

Кредиторы могут подать иски против стартапа в течение двух месяцев. Управляющим Eurora Solutions назначена Мэр Арм. Первое собрание кредиторов состоится 30 ноября.

Eurora Solutions не выплатила государству более миллиона евро налогов. Кроме того, есть задолженность по зарплате, а также расчетам за офисы в Таллинне (несколько этажей в Ülemiste City) и Тарту.

Äripäev ранее писал, что инвесторы, вложившие в компанию десятки миллионов евро, вероятно, ничего не смогут вернуть в ходе процедуры банкротства. Их надежда на то, что суд признает, что основатель компании Марко Ластик допускал необоснованные расходы. В этом случае у кредиторов будет возможность подать другие требования.