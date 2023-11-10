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dv.ee

10 ноября 2023 в 11:24









Строительство спа-отеля в Вильянди вновь переносится. Застройщик: при таких процентных ставках можно заниматься лишь наркобизнесом

Появится ли в Вильянди спа-отель? Застройщик ищет соинвесторов. Фото: KOKO ARHITEKTID OÜ

Новый конференц-центр и спа-отель в Вильянди должен был быть готов еще в прошлом году, однако теперь застройщик просит продлить сроки до 2026 года, пишет Ärileht.

О создании нового спа-отель в Вильянди было объявлено еще в 2019 году. С тех пор прошло уже четыре года, однако никакого прогресса до сих пор не наблюдается.