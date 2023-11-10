Строительство спа-отеля в Вильянди вновь переносится. Застройщик: при таких процентных ставках можно заниматься лишь наркобизнесом

Нарве приготовиться, железный занавес падает с двух сторон
Грядущее закрытие РФ пункта пропуска Ивангород для транспорта и однозначно позитивная реакция на него эстонских властей – очередной шаг на пути к железному занавесу на восточной границе. Хорошо это или плохо, но жителям Ида-Вирумаа стоит приготовиться к тому, что привычный «транзитный» образ жизни становится невозможным.
Грядущее закрытие РФ пункта пропуска Ивангород для транспорта и однозначно позитивная реакция на него эстонских властей – очередной шаг на пути к железному занавесу на восточной границе. Хорошо это или плохо, но жителям Ида-Вирумаа стоит приготовиться к тому, что привычный «транзитный» образ жизни становится невозможным.