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dv.ee

13 ноября 2023 в 15:24









Авиакомпания Norwegian откроет базу в рижском аэропорту

В Риге норвежский национальный авиаперевозчик Norwegian планирует держать два совершенно новых Boeing типа MAX, а также уже эксплуатируемые воздушные суда. Фото: Trygve Finkelsen

Норвежский национальный авиаперевозчик Norwegian завершил все подготовительные работы, чтобы весной будущего года открыть базу в международном аэропорту «Рига». Об этом рассказал исполнительный директор авиакомпании Гейр Карлсен в интервью LSM.lv.

Идея иметь собственную базу в Латвии не нова, но компания эти планы ранее откладывала, столкнувшись с задержками в поставке новых самолетов Boeing.

«Мы рады, что наконец сможем открыть базу здесь. Сейчас планируем, что здесь будут находиться два самолета, которыми мы планируем совершать полеты по уже имеющимся направлениям, а также по новым, об открытии которых сообщим уже в ближайшее время», – сказал Карлсен.

По его оценке, рижский аэропорт выгодно расположен, к тому же у Norwegian здесь уже имеется офис, что облегчает работу: «Мы очень этому рады. База в Риге нам послужит и базой в странах Балтии».

Авиаперевозчик все еще сталкивается с задержками в поставках самолетов. Но теперь они не столь значительны. В Риге планируется держать два совершенно новых Boeing типа MAX, а также уже эксплуатируемые воздушные суда.