    Ликвидирована бывшая парфюмерно-косметическая компания AS Dzintars

    На данный момент косметику под брендом Dzintars производит компания эстонского бизнесмена Олега Осиновского.Фото: Karolis Kavolelis

    Бывшая парфюмерно-косметическая производственная компания AS Dzintars ликвидирована, сообщает Rus.Delfi.lv.

    Как сообщалось, в декабре в соответствии с планом удовлетворения требований кредиторов был прекращен процесс неплатежеспособности AS Dzintars.
    По состоянию на 30 ноября текущего года сумма налогового долга бывшего предприятия по производству косметики AS Dzintars достигла 6,22 миллиона евро.
    По данным Lursoft, истинному бенефициару AS Dzintars Илье Герчикову в настоящее время принадлежат еще две компании – SIA Uzvaras nams и SIA Real Dream.
    1 декабря этого года к последнему из них путем реорганизации присоединилось SIA Dzintars beauty, которое было основано в момент начала процесса неплатежеспособности AS Dzintars.
    В информации Lursoft говорится, что основная деятельность SIA Dzintars beauty была связана с производством парфюмерии и косметики. Правда, только в 2020 году компания получила доходы от экономической деятельности, но и тогда их сумма была небольшой – всего 1,5 тысячи евро. И в 2021, и в 2022 году SIA Dzintars beauty не получало доходов от хозяйственной деятельности и работало в убыток.
    Между тем, SIA Real dream, к которому присоединилось вышеупомянутое SIA Dzintars beauty, в прошлом году имело оборот всего 700 евро.
    На данный момент косметику под брендом Dzintars производит компания эстонского бизнесмена Олега Осиновского.
    В 2022 году компания Осиновского Ritrem приобрела активы на тот момент уже неплатежеспособного Dzintars – здания в Риге по адресу ул. Малу, 30, производственное оборудование, транспорт, мебель, офисную технику и 87 товарных знаков.

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