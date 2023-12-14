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dv.ee

14 декабря 2023 в 7:38









Опрос: в декабре отставку Каи Каллас поддерживали свыше 70% жителей Эстонии

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

По данным опроса, проведенного на этой неделе социологической службой Norstat, отставку лидера Партии реформ Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживают 71% жителей Эстонии.

Такое количество респондентов ответили «да» или «скорее да» на вопрос «Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?».

23% ответили «нет» или «скорее нет», еще 6% затруднились с ответом, пишет rus.err.ee.

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным месяц назад, доля поддерживающих отставку нынешней главы правительства выросла на три процентных пункта.

С конца августа Nortsat проводила данный опрос в общей сложности шесть раз – доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остается довольно стабильной.