Интервью

Николай Андреев

12 декабря 2023 в 14:32









Самый известный гид Нарвы: мы были столицей контрабанды со времен Ивана Грозного и остаемся до сих пор

Вольное плавание по нарвскому туристическому рынку для Александра Опенко сложилось удачно. Фото: Фото из личного архива Александра Опенко

«Ты должен показать, что это интересно, чтобы люди захотели прийти и, скажем так, заплатить деньги. Вот в Америке есть правило, что если человек пришел, заплатил доллар – он проголосовал за тебя. Человек ценит деньги, потому что они тяжело достаются, и если он готов с ними расстаться, значит, то, что ты делаешь, ты делаешь хорошо», – говорит гид Александр Опенко.

Он водит по Нарве костюмированные экскурсии, проводит салонные вечера, посвященные истории родного города, выпускает о Нарве видео и написал уже три книги. В менее известной части своей жизни он завуч в нарвской Шестой школе и на полставки – учитель истории. К своему увлечению он пришел, потому что хотел рассказывать об истории более свободно и творчески, чем предписывает школьная программа.

Еще менее известно широкой публике, что на отношение Опенко и к работе, и к хобби серьезно повлияла его жизнь в Америке. В университетские годы он четырежды проводил там летние каникулы, работая в самых разных местах, особенно часто в супермаркетах.

«Для меня это был огромный жизненный опыт: как американцы умеют рекламировать, как американцы умеют продавать, как они умеют создавать шоу!» – вспоминает нарвский гид.

Больше всего Александр Опенко запомнил, как работал уборщиком хаусботов на курорте на водохранилище у плотины Гувера в Неваде. Здесь, в пустынях недалеко от Лас-Вегаса, скрывалось немало беглых преступников, и периодически полиция хватала кого-то из его коллег. Оказалось, охранник курорта и его жена, с которыми Александр на выходные ездил в Лас-Вегас – крупнейшие наркоторговцы в округе. А в баскетбол, как потом выяснилось, он играл с серийным убийцей. Еще одна коллега стреляла в мужа… 90-е и в Нарве не были безмятежными, но попадание в американский боевик наяву стало для нарвитянина шоком.

Кроме опыта и впечатлений, Александр «привез» из США жену. Вообще, она родом из Кохтла-Ярве, но познакомились они в Южной Каролине.

Уже вместе, став дипломированными учителями, они один год работали в Великобритании. Александр вспоминает, что это по сравнению с США был совсем другой мир, чопорный и очень неприветливый для чужаков.

Вернувшись в Эстонию, супруги Опенко поселились в Нарве и начали работать в школах. С 2006 года Александр ходит на работу в одно и то же школьное здание (только название школы за это время поменялось). Но, говорит он, школьная программа ставит строгие рамки, а хотелось творчества и свободы.

Как вы пришли к тому, чтобы стать гидом?

В 2013 году, по-моему, появилось объявление – жена его увидела – что требуются гиды для казематов бастиона Виктория. Нанимали с обучением, потому что каземат реставрировался тогда, и консалтинговая фирма по заказу города Нарва обучала гидов. Я подумал – где я и где гид? Мне казалось, что у меня не получится, и вообще это не для меня. Но попробовал, и вот так потихонечку все это меня затянуло.

Я прошел этот курс, сдал экзамен. Но этого показалось мало, хотелось рассказывать про всю Нарву, и я поступил на годичное обучение на городских гидов в Нарвский колледж. Получил сертификат и отправился в вольное плавание на наш туристический рынок.

Экскурсии не сразу стали костюмированными?

Первой костюмированной была «Дама и дракон» по легендам старой Нарвы. Это был декабрь 2017-го. Не так уж и давно это было! Но с того момента у меня уже есть 14 тематических экскурсий, 5 разных костюмов, в которых я их провожу.

Это стало увлекать, стало таким делом, которым очень интересно заниматься. Стали копиться материалы, надо было их как-то оформлять. И в итоге из них получилось уже три книги об истории Нарвы.

Три года подряд издавать по книге в год достаточно тяжело ресурсно, потому что я все сам оплачиваю, все сам пишу и я к тому же все это сам продаю. Поэтому я посмотрел в глаза почти каждому своему читателю – ну, кроме тех, кто купил книги в книжном магазине. Так что, от производства книги до маркетинга, продажи – все это я тоже изучил достаточно хорошо.

Можно прожить только экскурсиями по Нарве, обеспечить себе хотя бы минимальную зарплату?

Нет. Если мы берем только летние месяцы, то, может быть, можно. А в целом, нет – маленький рынок. И это очень большое напряжение – нужно брать много экскурсий, работать со школами и просто какими-то организациями, потому что туристические группы, которые просто приезжают и заказывают экскурсии – у нас такого почти нет. Вообще туристов немного, раньше было больше.

Сейчас Александр Опенко – это уже нарвский бренд. Когда вы только начинали, как раскручивались? Как собирали людей на первые экскурсии?

Первый год я проводил их бесплатно. Я просто хотел показать людям, что это. В других городах уже были тематические экскурсии, но я специально не пошел ни на одну такую экскурсию. У меня были коллеги, которые мне давали много советов, как Женя Оленин, например. Но я целенаправленно не ходил никогда на другие экскурсии, я пытался выработать свой стиль, свое видение, свой вкус – как я это вижу. Не ходил, чтобы кого-нибудь не скопировать.

Я собираю открытки, монеты, другие артефакты – ну, что могу в рамках бюджета. То есть, стараюсь сделать экскурсии интересными, насыщенными. Тяжело только рассказывать, а показывать – это еще и интересно, я чередую разные «активити», особенно на экскурсиях для детей.

Еще мы подружились с Дмитрием Федоткиным, он любит снимать видео, а я люблю рассказывать. И вот мы сняли уже 43 серии «Нарва Сториз» – небольших фильмов о разных исторических событиях в Нарве. И продолжаем их делать.

Я стараюсь сотрудничать с другими энтузиастами, артистами, филателистами, со всеми стараюсь находить общий язык. Здесь дело и в раскрутке, и в том, чтобы сделать интересно. Ты должен показать, что это интересно, чтобы люди захотели прийти и, скажем так, заплатить деньги. Вот в Америке есть правило, что если человек пришел, заплатил доллар – он проголосовал за тебя. Человек ценит деньги, потому что они тяжело достаются, и если он готов с ними расстаться, значит, то, что ты делаешь, ты делаешь хорошо.

Картинка должна быть в движении, считает Александр Опенко.

А из тех, кто за вами ходит по городу, больше местных жителей или туристов?

Большинство – местные, но и приезжие тоже бывает. Ну, как приезжие – многие из соседних городов, из Таллинна – реже. Мне кажется, это уже своеобразный клуб: очень многие люди приходят снова и снова, приводят семьи, потом приводят друзей, приводят детей. Некий такой ходячий клуб любителей истории.

Ходячий клуб любителей истории?

Ну да, да. Причем люди все очень интеллигентные. Если мы смотрим в социальные сети, то нам кажется, что парочка крикунов – это и есть вся Нарва. Но вся Нарва не такая, нет. Шикарные, прекрасные люди приходят на экскурсии и приводят детей, люди очень интеллигентные, очень патриотичные, меня гордость берет за таких!

Я вообще люблю нарвитян, в принципе – люблю их любых. И считаю, что мы должны объединять общину. Какие бы разные мы ни были, мы не должны разъединяться. Да, у нас могут быть разные мнения, и нам, может быть, не нравится определенное мнение, но какую-то общую платформу надо находить, потому что мы живем на одной территории. И мы должны быть людьми, которые живут в Эстонии, уважают ее, любят Нарву, хоть у нас могут быть разные взгляды на события, на политику.

Сейчас вообще мир очень поляризован, да и это понятно. Почему мне нравится история – в прошлом нет вот этого всего. То, что в прошлом, мы не можем политизировать, а можем трезво оценить.

Но это только в далеком прошлом.

Поэтому, например, я очень люблю эпоху викингов. Они уже отгремели топорами, все головы отрубили, и теперь они – спокойные скандинавы, с которых все берут пример. Миролюбивые такие шведы.

Но все равно все любят викингов.

Все плохо представляют, какие они были, эти ребята. Сейчас бы мы сказали – да это же куча головорезов просто! Катается по миру! Понимаете, это было давно, и, скажем честно, люди по-другому это оценивают.

Даже ученым трудно какие-то события спокойно анализировать. Но в прошлом еще много такого, что мы не анализировали. Доанализируем и, может быть, лучше поймем настоящее.

Нам не хватает светского осмысления, скажем, таких личностей, как Иисус. За 2000 лет мы не особо сильно продвинулись в нашей духовной составляющей. Вот технологически – да, мы много чего изобрели. Мы как бы становимся лучше, но вот наш духовный рост – он очень медленный, он должен быть быстрее. Мы слишком медленно двигаемся, мне кажется.

Меня даже иногда упрекают, что я любитель сказок, мифов и легенд. Но я всегда говорю, что они создавались людьми, это национальные достояния. Если мы поймем сказки, сказания, предания, может быть, нам и сегодняшний день будет более понятен.

У вас есть некое чувство миссии?

Да не то чтобы миссии. Но есть задача: мне хотелось бы показать, что Нарва – это такое прикольное место, где можно жить, работать и наслаждаться. Здесь есть богатая история, достойная уважения. Здесь столько всего было, Нарву стирали с лица земли, бомбили, сжигали, а она по-прежнему стоит. И дай Бог, еще постоит.

Я все-таки очень большой оптимист. Поэтому мне приятно придумывать новые экскурсии. Мне приятно, когда приходят новые люди. Когда больше становится тех, кому интересно.

«Экскурсия – это действо, такое небольшое шоу», – говорит Опенко.

По вашим наблюдениям, какие исторические личности или какие периоды истории больше всего удивляют, цепляют ваших экскурсантов?

Когда я говорю, что мы были столицей контрабанды со времен Ивана Грозного и остаемся ею до сих пор, всех это не то, чтобы удивляет, но умиляет. Также, когда я говорю, что у нас тут наливали из каждого окна, потому что мы – город торговцев, пиратов, контрабандистов, которые сидели здесь в тавернах и корчмах и Бог знает, чем еще занимались, потому что мы тут всегда были на острие. Мне кажется, это интересно и вызывает у людей гордость. Да, мы провинция (где-то со времен завоевания Петром I), но мы всегда были провинцией с претензией.

Еще людей всегда умиляют интересные истории: про первую в Нарве кофейню, про барона Мюнхгаузена, про тех же викингов и путь из варяг в греки. То, что мы читали или смотрели в детстве, тоже возбуждает интерес, а я стараюсь, чтобы было интересно, а не академично.

Посмотрите на детей – они все в гаджетах. Картинка должна двигаться, она должна что-то делать, она должна возбуждать, она должна цеплять. Вот я и должен являться такой картинкой, когда я в историческом костюме читаю стихи или зачитываю какие-то отрывки из воспоминаний, показываю монеты. Экскурсия – это действо, такое небольшое шоу. Все эти года, даты, личности, архитектурные стили – это все, конечно, интересно, но цепляет не это, а люди и их человеческие истории.