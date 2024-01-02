    Магазинам пришлось смириться в ноябре с низкими продажами

    Одежды и обуви в ноябре было продано на 13 процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.Фото: Andras Kralla

    Оборот розничных торговых предприятий в ноябре составил 876 миллионов евро, что означает снижение объема продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9 процентов в постоянных ценах, сообщает Департамент статистики.

    Его аналитик Йоханна Линда Пихлак отметила, что в ноябре наибольшее снижение объема продаж в розничной торговле произошло в магазинах промтоваров, где продажи упали на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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