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Кристьян Пруул

2 января 2024 в 15:22









Министр юстиции хочет расширить полномочия интернет-цензоров

Помимо блокировки веб-страниц, содержащих враждебную пропаганду, минюст предлагает вносить в черный список и страницы интернет-пиратов. Однако критики обращают внимание на недостаточную прозрачность деятельности самих интернет-цензоров.

Министр юстиции Калле Лаанет Фото: Liis Treimann

Министерство взяло на себя обязательство обновить законодательство, касающееся авторского права, и в частности искоренить онлайн-пиратство. С этой целью, согласно плану ведомства, Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) будет предоставлено право обязывать интернет-провайдеров блокировать в Эстонии доступ к сайтам, нарушающим авторские права.

«Подобное решение уже используется для защиты нашего информационного пространства в целях безопасности. Очень важно, чтобы в современном быстро развивающемся цифровом мире мы распространили эту возможность и на авторское право и предоставили правообладателям лучшую защиту от поставщиков нелицензированного контента», – заявил министр юстиции Калле Лаанет в сообщении для прессы.

Цели безопасности, на которые ссылается Лаанет, – это право TTJA блокировать веб-страницы, деятельность которых департамент приравнивает к распространению враждебной пропаганды, начиная с весны 2022 года.

Пиратская столица Европы…

Согласно анализу, приведенному в плане министерства, в Эстонии легко доступны услуги, с помощью которых пользователи могут бесплатно потреблять музыку, фильмы и сериалы. По мнению властей, способы предотвращения такой деятельности сложны и на практике требуют индивидуальных судебных разбирательств.

«Однако, когда контент незаконно предоставляется пользователям, причиненный ущерб увеличивается с каждым днем. Кроме того, в случае с зарубежными платформами трудно, если вообще возможно, предотвратить нарушение прав, используя существующие средства правовой защиты», – говорится в пояснительной записке министерства.

Министерство считает, что блокировка на основе DNS или системы доменных имен, а также блокировка на основе IP-адресов будут эффективны для защиты авторских прав и смежных прав.

Союз авторов Эстонии заявил, что в общих чертах поддерживает решение по блокировке сайтов ради борьбы с пиратством. «Проблема существует уже много лет и увеличилась до такой степени, что недавнее исследование Ведомства по защите интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) показало, что Эстония потребляет больше всего пиратского контента на одного пользователя в Европейском Союзе», – отметил Мати Каалеп, генеральный директор ассоциации.

По мнению Каалепа, если пиратский контент предоставляется в коммерческих целях, это не только вредит авторам и другим правообладателям, но и нарушает конкуренцию для тех поставщиков услуг, которые хотят вести бизнес законопослушно. «Мы рады, что страна предпринимает шаги, которые эффективно предотвратят сознательное и преднамеренное распространение пиратского контента», – добавил он.

…если статистика не врет

Однако на деле ответ на вопрос, действительно ли эстонские пользователи потребляют большой объем пиратского контента, не так прост. Как отмечает Мярт Пыдер из MTÜ Internet Society Estonia, в цитируемом исследовании измеряются посещения веб-сайтов, но без учета служб перенаправления веб-трафика (VPN) в соответствующих странах.

Другими словами: статистика показывает, что пиратство выше в странах с меньшим числом пользователей VPN-сервисов и наоборот. То есть, пиратский контент юзеры в основном смотрят и скачивают через VPN, а услуга VPN в Эстонии используется очень мало.

«Если министерство сделает то, что сейчас планирует, это, безусловно, увеличит количество пользователей VPN, но защитники авторских прав от этого выиграют не так существенно», – уверен Пыдер.

Интернет-сообщество критикует цензуру

По его словам, вызывает сомнения и идея о том, что помимо блокировки веб-сайтов по имени или DNS можно использовать и блокировку по IP. «Технически это следующий уровень, это означает активное слежение за содержанием в сети», – предупредил он. Представитель Internet Society Estonia сравнивает новую меру с российской интернет-цензурой.

Internet Society Estonia критически относится к мерам по блокировке сайтов, поскольку сейчас, спустя два года после предоставления этого права TTJA, до сих пор нет ясности, на основании каких улик или чьих жалоб страницы блокируются, какие сайты уже были заблокированы, к каким ресурсам полностью перекрыл доступ сам TTJA, а какие ограничены интернет-провайдерами по собственной инициативе.

Пыдер добавил, что если TTJA временно предоставили право блокировок по соображениям безопасности, которые за два года так и не начали стабильно и прозрачно функционировать, было бы странно распространять его на защиту авторских прав. «В такой ситуации однозначно не надо расширять полномочия, надо посмотреть, как можно заставить работать нынешнюю систему», – отметил эксперт.