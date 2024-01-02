Врач-предприниматель обещает в 2024 году увеличение прибыли и зарплат

Доктор Диана Ингерайнен выполняет роль одновременно семейного врача и предпринимателя, признавая, что последняя требует определенного внимания в связи с ростом центра семейной медицины. Фото: Raul Mee

Директор и один из владельцев семейного медицинского центра Järveotsa Perearstikeskus доктор Диана Ингерайнен, начинает 2024 год с четким планом снова выйти в прибыль и повысить зарплаты, но с определенными оговорками.

«Всегда нужно двигаться в сторону прибыли, в противном случае предпринимательство не имеет смысла», – сказала Ингерайнен, отвечая на вопрос о том, будет ли 2024 год прибыльным или, скорее, компенсирующим расходы.