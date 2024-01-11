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dv.ee

11 января 2024 в 14:03









Адвокатское бюро TGS объединяется с PwC Legal

Карин Маросов из PwC Legal также переходит в TGS Baltic. Фото: Maksim Toome

Адвокатские бюро PwC Legal и TGS Baltic с февраля объединят свои команды. В результате слияния команда TGS Baltic вырастет до 80 человек, образуя таким образом одну из крупнейших юридических фирм в Эстонии, пишет Äripäev.

По словам Сандера Кярсона, управляющего партнера TGS Baltic, юридическая среда становится все более специализированной, а ожидания клиентов растут: «Повышая наши возможности, мы можем лучше соответствовать этим ожиданиям. Фирмы с более широкой компетенцией могут обеспечить более эффективную поддержку требовательному клиенту, и TGS Baltic определенно займет среди них высокое место».

В PwC сообщили, что решение компании отделить юридическую фирму от сети PwC было вызвано заметным ростом спроса на судебные услуги, что вызвало потенциальные конфликты интересов с другими направлениями PwC Eesti.

Чтобы избежать подобных рисков, PwC в будущем сосредоточится на предоставлении юридических услуг по консалтингу, но выйдет из бизнеса по разрешению споров.

Важная сделка

Старший партнер юридической фирмы Sorainen Аку Сорайнен заявил, что слияние TGS и PwC Eesti определенно будет выгодно для TGS и является стратегически правильным шагом. На вопрос, знал ли он о продаже PwC Legal, Сорайнен ответил отрицательно.

Антс Нымпер, управляющий партнер офиса Ellex Raidla, сказал, что это важное слияние: «Это нужно будет учесть в нашей бизнес-стратегии, но причин для паники нет».

По словам Нымпера, признаки того, что юридическим и аудиторским фирмам сложно сотрудничать, появились уже давно: «Вроде бы все очень хорошие коллеги, но видимо эта бизнес-модель как таковая не работает. Судя по всему, нет такой синергии между юридической фирмой и аудиторской фирмой, которая бы окупалась в деловом смысле».