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dv.ee

19 января 2024 в 7:57









Забастовке быть: правительство не договорилось о повышении зарплат учителям

Министр образования Кристина Каллас. Фото: Andras Kralla

Три правительственных партнера – Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия Eesti 200 – и в четверг не смогли прийти к соглашению, чтобы гарантировать минимальную заработную плату в размере 1835 евро, которую Союз работников образования (EHL) требует для учителей уже в этом году.

При этом лидеры Eesti 200 и социал-демократов ранее заявляли, что, по их мнению, необходимые для повышения зарплат в этом году 10 миллионов евро найти можно, передает rus.err.ee.

Министр внутренних дел и председатель соцдемов Лаури Ляэнеметс заявил, что переговоры о зарплатах учителей на 2024 год должны продолжаться в правительстве и что деньги можно найти не только в бюджете Министерства образования, но и из других источников – это позволило бы отменить забастовку учителей, которая должна начаться 22 января.

Однако премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что деньги не могут быть взяты из других министерств, то есть деньги должны быть найдены в бюджете Министерства образования и науки.

Развал коалиции?

Хотя договориться о повышении заработной платы учителям в четверг не удалось из-за разногласий правительственных партнеров, министр образования и науки Кристина Каллас не считает, что это приведет к распаду правящей коалиции, передает ERR.

«Я придерживаюсь мнения, что государство должно сокращать расходы. И все министры тоже приложили для этого усилия. Но Министерство образования и науки уже сократило в этом году 16 млн евро. Эта сумма сопоставима с тем, как если бы мы уволили всех сотрудников министерства. Более половины этих средств могло бы пойти на покрытие зарплат учителей, а остальная часть – на улучшение положения государственного бюджета», – сказала министр.

Премьер-министр и председатель ведущей правящей Партии реформ Кая Каллас заявила, что зарплаты учителей можно повысить, если деньги поступят от самого Министерства образования и науки, однако Кристина Каллас не считает это возможным.

«Я не вижу, чтобы мы могли сократить больше, чем те 16 млн евро, которые мы уже сократили. Дополнительную экономию можно осуществить только за счет денег на высшее образование. Но решив проблему в одном месте, мы создали бы ее в другом. И это не разумно», – сказала она.