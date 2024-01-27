Новости

dv.ee

27 января 2024 в 9:49









Налогообложение малого бизнеса упростят

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla / Äripaev

Министерство финансов готовит изменения по упрощенной системе налогообложения предпринимательского дохода, то есть для предпринимательского счета, пишет rus.err.ee.

Согласно действующему законодательству, если доход на предпринимательском счете составляет 25 000 евро в год, то он облагается налогом по ставке 20%; превышающие эту сумму поступления облагаются налогом по ставке 40%.

Этот лимит планируется увеличить до 40 000 евро, в случае превышения которого предприниматель должен стать обязанным по налогу с оборота и зарегистрировать свою деятельность под какой-либо формой бизнеса.

Вторая поправка в Законе о социальном налоге предусматривает освобождение от социального налога так называемых цифровых кочевников (люди, которые работают удаленно и при этом не живут в родной стране – прим. ред.).

В качестве третьего крупного изменения в этом году планируется ввести в эстонское законодательство поправки к Директиве Европейского союза по налогу с оборота, которые уменьшат обязанность малых предприятий регистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота при трансграничной деятельности. Директива создает возможность действовать таким образом, что если оборот в одной стране не превышает порог ответственности по налогу с оборота этой страны, и общий оборот во всех государствах ЕС составляет менее 100 000 евро, регистрация обязанным по налогу с оборота лицом не требуется.