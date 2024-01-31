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dv.ee

31 января 2024 в 7:38









В четвертом квартале экономика упала на 3%

Таллинн. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

Согласно предварительной оценке, в четвертом квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) продолжил снижаться. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года сокращение ВВП составило около 3%.

По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, по сравнению с предыдущими кварталами спад экономики немного замедлился.