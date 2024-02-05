    «Яндекс» отделил российский бизнес от международного

    После начала вторжения в Украину в 2022 году сервисы «Яндекс» были вынуждены прекратить работу в Эстонии.Фото: Andras Kralla

    Российский ИТ-гигант «Яндекс» сегодня официально объявил о разделении российского и международного бизнеса. Теперь «Яндекс» и нидерландская Yandex N.V., ранее бывшая материнской для всей группы, будут развивать бизнес по отдельности.

    В пресс-релизе компании говорится, что после реструктуризации Yandex N.V. сменит название и продолжит развивать часть бизнеса компании за рубежом.
    Контрольный пакет в российском «Яндексе» получит консорциум российских инвесторов, а в зарегистрированной в Нидерландах компании его разделят основатель бизнеса Аркадий Волож и иностранные акционеры «Яндекса». До начала полномасштабного вторжения в Украину деньги в российского ИТ-гиганта вкладывали в том числе крупные западные инвестиционные фонды.
    Покупателем российской части стал специально созданный закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый», управляемый российским акционерным обществом «Солид Менеджмент». В состав консорциума вошли в том числе компании FMP, созданная менеджерами «Яндекса», «Аргонавт» (принадлежит «Лукойлу»), Infinity Managemen, IT.Elaboration, а также «Меридиан-сервис».
    Общая стоимость сделки составит 475 миллиардов рублей (4,84 млн евро) и будет выплачена деньгами и акциями YNV. На денежные средства приходится не менее половины суммы.
    В частности YNV теперь будет управлять уже фактически отделившимися от российского «Яндекса» ранее стартапами Nebius, TripleTen , Avride и краудсорсинговый проект Toloka. В них перешли некоторые ключевые разработчики «Яндекса». Кроме того, к нидерландской компании перейдет дата-центр «Яндекса» в Финляндии и другие активы. Акции «Яндекса» на Московской бирже после объявления о сделке по разделению потеряли 9% стоимости.
    Работа «Яндекса» на международных рынках серьезно осложнилась с началом полномасштабного российского вторжения в Украину. В том числе ее сервисы были вынуждены уйти с рынка в Эстонии.
    «С февраля 2022 года перед группой Яндекса и нашей командой стоят исключительные задачи. Мы считаем, что нашли наилучшее решение для наших акционеров, наших команд и наших пользователей в этих чрезвычайных обстоятельствах», – заявил Джон Бойнтон, председатель совета директоров Yandex NV.

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