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Эгет Веллесте

8 февраля 2024 в 10:55









Кая Каллас: мы ноем и из-за этого становимся беднее

Премьер-министр Кая Каллас напоминает, что экономика Эстонии по сравнению с соседями упала больше, поскольку ее база сравнения была выше.

Премьер-министр Кая Каллас считает, что эстонцы – самые большие нытики в регионе, и это в том числе усиливает экономический спад страны.

«У многих секторов дела идут не так уж плохо. Есть факторы, вызывающие беспокойство и находящиеся в красной зоне, но также существуют компании, положение которых позитивно», – заметила Каллас в передаче радио Äripäev «Globaalne pilk».