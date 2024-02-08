    Кая Каллас: мы ноем и из-за этого становимся беднее

    Премьер-министр Кая Каллас напоминает, что экономика Эстонии по сравнению с соседями упала больше, поскольку ее база сравнения была выше.

    Премьер-министр Кая Каллас считает, что эстонцы – самые большие нытики в регионе, и это в том числе усиливает экономический спад страны.

    «У многих секторов дела идут не так уж плохо. Есть факторы, вызывающие беспокойство и находящиеся в красной зоне, но также существуют компании, положение которых позитивно», – заметила Каллас в передаче радио Äripäev «Globaalne pilk».

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