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dv.ee

2 февраля 2024 в 7:52









Нейвельт: нужно латать крупные пробоины, а не затыкать мелкие дыры

Предприниматель Индрек Нейвельт Фото: Eiko Kink

Экономика Эстонии сокращается восемь кварталов подряд, но правительство уже год занимается решением мелких проблем, отметил предприниматель Индрек Нейвельт.

«Если корабль дает течь, нужно начинать латать пробоины. Мы уже год занимаемся маленькими дырами. Большие пробоины не залатаны. Мы пытаемся латать маленькие пробоины потихоньку, одну 10-миллионную дыру, другую 10-миллионную дыру. А в другом месте утекает 200-300 миллионов, еще 150 миллионов в третьем. Этим нужно заниматься», – констатировал он в передаче Esimene stuudio на канале ETV

По его оценке, одним из важных вопросов, требующих решения, является стоимость энергии: «Почему у нас нет EstLink–3? Финны несколько лет назад сказали, что у них нет времени заниматься этим, займемся им после 2030 года. Но разве наш премьер-министр или кто-нибудь из министров ездили туда? Вплоть до того, что финнам нужно было наше согласие на вступление в НАТО, можно было потребовать прокладки трубопровода. Правительство должно рассказывать предпринимателям убедительные истории».

По словам Нейвельта, в нынешней экономической ситуации многие малые предприятия испытывают трудности, но банки, получившие большую прибыль, явно выиграли от кризиса.

«Речь не о том, много или мало прибыли получают банки. Предпринимателей интересует стоимость кредита, каков их ресурс. Он должен быть конкурентоспособным. То же самое касается жилищных кредитов. Именно этим должно заниматься правительство. Предприниматели готовы конкурировать, если они знают, что делать. Но они хотят знать конкурентоспособные входные цены», – сказал предприниматель.