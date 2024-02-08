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dv.ee

8 февраля 2024 в 12:06









Правительство решило ужесточить контроль за инкассо-фирмами

Фото: flickr.com

Правительство одобрило проект закона о кредитных инкассо и покупателей кредитов, пишет Ärileht.

Этот законопроект предусматривает, что инкассо-фирмы должны получать лицензию у финансовой инспекции, имели денежный буфер в размере 25 000 евро, и подчинялись конкретным правилам о том, как должны храниться эти деньги.

Также будет установлен порядок, которому инкассо-фирмы должны следовать при взимании долгов, и порядок того, как на кредитные инкассо можно подавать жалобы.

Также проект закона предусматривает, что владеть или быть руководителем инкассо-фирмами могут лишь люди, которые раньше не занимались извлечением сверхприбыли.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.