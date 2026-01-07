Деловые ведомости
  • 07.01.26, 12:42

Минюст: дарственная на дом в Виймси может быть оспорена в рамках дела экс-главы Slava Ukraini

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии заявило, что договор дарения дома в Виймси, оформленный бывшей руководительницей НКО Slava Ukraini Йоханной-Марией Лехтме, может быть признан недействительным по решению суда, если будет установлено, что сделка причинила ущерб организации.
Йоханна-Мария Лехтме.
  • Йоханна-Мария Лехтме.
  • Foto: Patrik Tamm / ERR/Scanpix
Об этом говорится в письменном ответе министра Лийзы-Ли Пакоста, представляющей партию «Ээсти 200», на запрос депутатов Рийгикогу из фракций «Отечество» и EKRE. В документе отмечается, что окончательная правовая оценка подобных сделок относится к компетенции суда, однако действующее законодательство предусматривает механизмы возврата имущества в случае причинения ущерба, передает rus.err.ee.
Министр указала, что дарственная может быть оспорена в рамках исполнительного или банкротного производства. Закон допускает признание недействительными сделок, совершенных в ущерб кредиторам, в том числе если имущество было передано близкому родственнику. Для договоров дарения установлены конкретные временные рамки, в пределах которых суд вправе принять решение об их отмене.
В министерстве также подчеркнули, что сама НКО вправе решать, будет ли она подавать гражданский иск о возмещении ущерба.

Статья продолжается после рекламы

Прокуратура обвиняет Лехтме в нанесении ущерба на полмиллиона евро
В августе государственная прокуратура предъявила основателю некоммерческой организации Slava Ukraini Йоханне-Марии Лехтме обвинение в злоупотреблении доверием и присвоении, поскольку, по данным следствия, она заключала соглашения с украинской компанией, наносящие ущерб экономическим интересам НКО Slava Ukraini.
В результате двухлетнего международного уголовного разбирательства Центральная криминальная полиция совместно с украинскими коллегами составила объемное уголовное дело, на основании которого обвинительное заключение было сегодня передано в Харьюский уездный суд в порядке общего производства, сообщила прокуратура.
«Обвинение предполагает, что одна из основательниц и бывший руководитель НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме злоупотребила доверием организации и присвоила пожертвованные средства в крупном размере», – поясняла ведущий предварительное расследование государственный прокурор Сигрид Нурм.
До августа 2022 года НКО Slava Ukraini доставляло гуманитарную помощь исключительно при посредничестве украинской НКО All For Victory, но в августе, как утверждается в обвинении, Лехтме злоупотребила своей руководящей позицией и начала убыточное для Slava Ukraini сотрудничество с украинской компанией IC Construction.
«Единственное различие между двумя организациями заключалось в том, что НКО All For Victory не имело права выставлять счета за посредничество или добавлять наценку, а IC Construction делала это», – отметила государственный прокурор.
«Заключив убыточные договоры с украинской коммерческой компанией и оплатив выставленные по ним счета, Йоханна-Мария Лехтме злоупотребила имуществом НКО, которое было ей доверено, и нанесла Slava Ukraini ущерб в размере более 413 000 евро», – поясняла Сигрид Нурм, добавив, что к такому выводу пришли путем сопоставления закупочных цен на товары в Украине с ценами, указанными в счетах IC Construction.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

