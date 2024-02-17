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Стийне Рейнтам

17 февраля 2024 в 9:39









Фирма играет в прятки с конкурентами: мы намеренно не подаем отчеты

Согласно сайту Timber, председателем совета директоров является Тойво Асмер, однако его имени даже нет в коммерческом регистре. Почему? Асмер сказал, что спросит у правления, но подтвердил, что информация, представленная на сайте, корректна. Фотография сделана в 2016 году.

Организатор аукционов лесных участков и прав на вырубку AS Timber не подавал финансовые отчеты на протяжении нескольких лет, объясняя это конкуренцией.

«Да, я знаю, что с подачей этих отчетов были задержки. Почему – на то есть свои причины», - говорит председатель совета директоров Timber, бывший министр регионального развития и музыкант Тойво Асмер.

«По сути, мы – поскольку нас копируют – намеренно скрывали наши финансовые данные в некоторые годы», - прямо указывает на конкурентов член правления, крупнейший акционер и финансовый директор Яакко Кууск.

Страшные конкуренты

Отчетов за последние три финансовых года компания не подавала, и в коммерческом регистре у нее за это стоит предупреждение о возможном удалении. В прошлом ноябре Timber подал финансовый отчет, но он касался только 2019-2020 годов.

Конкуренты могут узнать из отчетов Timber систему зарплат и объем рекламы, рассказывает Кууск. «Поскольку рекламные каналы несложно идентифицировать, вычисляя объемы, конкуренты опять-таки могут делать то же самое, что и Timber», - объясняет финансовый директор компании.

Председатель совета Тойво Асмер тоже говорит о проблемах с конкурентами, которые жалуются на их фирму. «Нашего удаления уже требовали даже через Тартуский уездный суд», - говорит Асмер.

«Почему нас не удаляют? Мы очень хорошо знаем, что нас и не могут удалить, но на то есть свои причины», - сказал он, не став раскрывать эти причины подробнее.

«Мы уже десять лет прекрасно работаем на рынке и очень честно, прозрачно», - говорит Асмер. «Нас копируют и подражают нам практически во всем, и это просто детский сад», - замечает он.

Хотя своего самого яростного конкурента Асмер не называет, он говорит, что их можно пересчитать по пальцам.

Предупреждение и удаление Предупреждение о возможном удалении не всегда означает, что компания будет удалена, отмечает пресс-секретарь тартуских судов Сийм Саавик. Компанию невозможно удалить из регистра, если в отношении нее идет судебное или исполнительное производство. Также нельзя удалить фирму, у которой есть видимое имущество в земельном регистре или регистре ценных бумаг Эстонии. Процесс удаления долгий, и препятствия для этого могут возникнуть в процессе, поэтому может измениться и процесс надзора. Подача годового отчета обязательна для всех подлежащих бухучету эстонских организаций и должна соответствовать форме, установленной законодательством. Годовой отчет компании должен быть представлен в коммерческий регистр не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Аудитор спешит

Крупнейший акционер компании Яакко Кууск признает, что из-за обязательства провести аудит подача отчетов еще больше затянулась, так как у аудиторов за последний год появилось огромное количество работы. Он объясняет, что поскольку компания не желает пользоваться услугами малых аудиторских фирм, ей приходится мириться с длинными очередями в крупных.

«Если взглянуть задним числом, то можно было бы проводить аудит каждый год, а не откладывать его, просто не подавая так долго, насколько это возможно в Эстонии», - говорит Кууск.

Теперь у фирмы есть договор с KPMG, заключенный в начале февраля, говорит Асмер.

«На самом деле, я осознал серьезность проблемы несколькими месяцами раньше, когда пресса стала освещать то, что вообще происходит на рынке аудита, - сказал Кууск. – К сожалению, к тому моменту мы уже съехали в яму. Это урок на будущее».

Отчеты появились, но не там

После вопросов журналиста Äripäev на сайте Timber начали происходить изменения - в частности, там появилась ссылка, где можно найти отчеты компании. Неделей ранее такой ссылки еще не было. В коммерческом регистре отчетов по-прежнему нет.

Страничка Timber 9 февраля. Последний пункт с желтыми точками знакомит с предприятием, но после общения с Äripäev содержание по ссылке изменилось.

Границы прощупывались и раньше

В коммерческом регистре у Timber есть несколько штрафных постановлений и предупреждение о удалении. По словам Кууска, у регистратора действительно есть свои способы контролировать, направлять, предупреждать и штрафовать компании. Однако действия регистратора не заставляют Timber быстрее подавать отчеты.

«Это выбранный нами путь - не показывать определенные данные и делать это в точном соответствии с законом», - сказал Кууск, добавив, что это нельзя делать бесконечно, поскольку в какой-то момент наступит предел.

По его словам, фирма прощупывала эти границы дважды после выхода на рынок в 2015 году. «Мы действительно дважды выкладывали наши данные именно тогда, когда мы сами считали это правильным», - заметил он.