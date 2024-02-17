Фирма играет в прятки с конкурентами: мы намеренно не подаем отчеты
Согласно сайту Timber, председателем совета директоров является Тойво Асмер, однако его имени даже нет в коммерческом регистре. Почему? Асмер сказал, что спросит у правления, но подтвердил, что информация, представленная на сайте, корректна. Фотография сделана в 2016 году.
Организатор аукционов лесных участков и прав на вырубку AS Timber не подавал финансовые отчеты на протяжении нескольких лет, объясняя это конкуренцией.
«Да, я знаю, что с подачей этих отчетов были задержки. Почему – на то есть свои причины», - говорит председатель совета директоров Timber, бывший министр регионального развития и музыкант Тойво Асмер.
«По сути, мы – поскольку нас копируют – намеренно скрывали наши финансовые данные в некоторые годы», - прямо указывает на конкурентов член правления, крупнейший акционер и финансовый директор Яакко Кууск.
Страшные конкуренты
Отчетов за последние три финансовых года компания не подавала, и в коммерческом регистре у нее за это стоит предупреждение о возможном удалении. В прошлом ноябре Timber подал финансовый отчет, но он касался только 2019-2020 годов.
Конкуренты могут узнать из отчетов Timber систему зарплат и объем рекламы, рассказывает Кууск. «Поскольку рекламные каналы несложно идентифицировать, вычисляя объемы, конкуренты опять-таки могут делать то же самое, что и Timber», - объясняет финансовый директор компании.
Председатель совета Тойво Асмер тоже говорит о проблемах с конкурентами, которые жалуются на их фирму. «Нашего удаления уже требовали даже через Тартуский уездный суд», - говорит Асмер.
«Почему нас не удаляют? Мы очень хорошо знаем, что нас и не могут удалить, но на то есть свои причины», - сказал он, не став раскрывать эти причины подробнее.
«Мы уже десять лет прекрасно работаем на рынке и очень честно, прозрачно», - говорит Асмер. «Нас копируют и подражают нам практически во всем, и это просто детский сад», - замечает он.
Хотя своего самого яростного конкурента Асмер не называет, он говорит, что их можно пересчитать по пальцам.
Предупреждение и удаление
Предупреждение о возможном удалении не всегда означает, что компания будет удалена, отмечает пресс-секретарь тартуских судов Сийм Саавик. Компанию невозможно удалить из регистра, если в отношении нее идет судебное или исполнительное производство. Также нельзя удалить фирму, у которой есть видимое имущество в земельном регистре или регистре ценных бумаг Эстонии. Процесс удаления долгий, и препятствия для этого могут возникнуть в процессе, поэтому может измениться и процесс надзора.
Подача годового отчета обязательна для всех подлежащих бухучету эстонских организаций и должна соответствовать форме, установленной законодательством. Годовой отчет компании должен быть представлен в коммерческий регистр не позднее шести месяцев после окончания финансового года.
Аудитор спешит
Крупнейший акционер компании Яакко Кууск признает, что из-за обязательства провести аудит подача отчетов еще больше затянулась, так как у аудиторов за последний год появилось огромное количество работы. Он объясняет, что поскольку компания не желает пользоваться услугами малых аудиторских фирм, ей приходится мириться с длинными очередями в крупных.
«Если взглянуть задним числом, то можно было бы проводить аудит каждый год, а не откладывать его, просто не подавая так долго, насколько это возможно в Эстонии», - говорит Кууск.
Теперь у фирмы есть договор с KPMG, заключенный в начале февраля, говорит Асмер.
«На самом деле, я осознал серьезность проблемы несколькими месяцами раньше, когда пресса стала освещать то, что вообще происходит на рынке аудита, - сказал Кууск. – К сожалению, к тому моменту мы уже съехали в яму. Это урок на будущее».
Отчеты появились, но не там
После вопросов журналиста Äripäev на сайте Timber начали происходить изменения - в частности, там появилась ссылка, где можно найти отчеты компании. Неделей ранее такой ссылки еще не было. В коммерческом регистре отчетов по-прежнему нет.
Страничка Timber 9 февраля. Последний пункт с желтыми точками знакомит с предприятием, но после общения с Äripäev содержание по ссылке изменилось.
Границы прощупывались и раньше
В коммерческом регистре у Timber есть несколько штрафных постановлений и предупреждение о удалении. По словам Кууска, у регистратора действительно есть свои способы контролировать, направлять, предупреждать и штрафовать компании. Однако действия регистратора не заставляют Timber быстрее подавать отчеты.
«Это выбранный нами путь - не показывать определенные данные и делать это в точном соответствии с законом», - сказал Кууск, добавив, что это нельзя делать бесконечно, поскольку в какой-то момент наступит предел.
По его словам, фирма прощупывала эти границы дважды после выхода на рынок в 2015 году. «Мы действительно дважды выкладывали наши данные именно тогда, когда мы сами считали это правильным», - заметил он.
В начале года Äripäev писал о том, как магазин подарков Kingitus.ee был удален из коммерческого регистра за неподачу отчета за 2022 год. Фирма была восстановлена и продолжает работать, хотя в начале января Kingitus.ee неожиданно обнаружил, что его компании юридически не существовало.
Отчет Kingitus.ee застрял из-за того, что фирма впервые оказалась обязана провести аудит. В прошлом году у аудиторов была огромная нагрузка, из-за чего компании, впервые обязанные провести аудит, опоздали с подачей отчета.
С начала года из коммерческого регистра было удалено 5494 юридических лица за несдачу отчета за 2022 год. Всего было выдано 45125 предупреждений о удалении, из которых у 26616 юридических лиц процесс рассмотрения еще идет.
Было восстановлено 290 юридических лиц, которые были удалены из-за непредоставления отчета за 2022 год. По той же причине еще 22 юридических лица находятся на стадии восстановления.
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