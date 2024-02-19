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Financial Times

19 февраля 2024 в 12:32









Сможет ли Германия реализовать свои большие военные амбиции?

Два года назад Германия заявила, что разместит свой военный контингент у восточной границы НАТО, но эта инициатива все еще на самой ранней стадии проработки. Долгосрочное финансирование расходов на оборону также под вопросом. Фото: Imago/Scanpix

Берлин стал серьезнее в отношении вопросов национальной безопасности. Однако решение задачи удерживать расходы на оборону на должном уровне кажется все более сложной.

Военная база Хольцдорф когда-то была гордостью коммунистической Восточной Германии, центральным стратегическим оплотом стран Варшавского договора, созданным для противодействия НАТО. Теперь она станет одним из крупнейших средств защиты западных стран от России.

Взлетно-посадочная полоса базы будет расширена, чтобы там могли приземляться любые самолеты, входящие в арсенал НАТО. Вскоре там разместят также 60 новых тяжелых вертолетов Chinook и израильскую систему противоракетной обороны Arrow, которая сможет сбивать межконтинентальные баллистические ракеты до того, как они войдут в атмосферу Земли.

«Новая инфраструктура – ангары, комплексы технического обслуживания и взлетно-посадочные полосы – будет стоить более 500 миллионов евро», – отметил полковник Кристиан Гюнч, штабной офицер немецких вооруженных сил, отвечающий за план расширения.

Однако, по его мнению, прибытие Chinook станет важной вехой в возрождении базы. Они заменят немецкие вертолеты Sikorsky CH-53, которые находятся на вооружении с 1972 года и настолько устарели, что у армии возникают проблемы с поиском запасных частей для них.

Зенитные ракеты Arrow будут куплены за счет кредита из фонда Бундесвера, составляющего сейчас 100 миллиардов евро. Этот фонд – наглядное воплощение более надежного подхода Берлина к национальной безопасности.

Примечание редактора: об увеличении расходов Германии на оборону и отправке военной бригады в Литву давно известно в странах Балтии, но сможет ли крупнейшая экономика Европы политически отстаивать свои решения или хватит ли денег на более чем три года?

В этом году Германия потратит на оборону почти 72 миллиарда евро – больше, чем когда-либо прежде в истории Бундесвера и его вооруженных сил. Примерно 52 миллиарда поступят из бюджета и еще 19,8 миллиарда – из инвестиционных фондов.

«Изменения, которые мы наблюдаем с января 2022 года, были революционными по сравнению с предыдущей политикой Германии», – говорит Клаудия Майор, аналитик национальной обороны Немецкого института международных отношений и безопасности.

Однако вызывает беспокойство вопрос, что будет после 2027 года, когда у фонда закончатся деньги.