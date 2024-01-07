    Экономика Германии пережила тяжелый 2023 год, 2024 не сулит серьезного роста

    В октябре 2023 года объем промышленных заказов немецких предприятий приблизился к самому низкому уровню с середины 2020 года.Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP, Scanpix

    Германия в 2023 году показала один из худших экономических результатов за XXI век из-за низкого мирового спроса и проблем в сфере энергетики и инфраструктуры. Даже если немецкая экономика начнет расти в 2024 году, ей будет сложно восстановиться после прошлогодних потерь.

    В октябре 2023 года объем промышленных заказов приблизился к самому низкому уровню с середины 2020 года. Экономисты прогнозируют, что свежие данные по экспорту, публикация которых ожидается 8 января, позволят предсказать рост на 1% в 2024.
    9 января будут опубликованы данные о промышленном производстве, которое также остается на низком уровне. Это позволит определить, начинает ли индустрия наконец восстанавливаться после пяти месяцев падения.
    Общая картина может указывать на спад во втором квартале, пишет агентство Bloomberg. Полные данные будут доступны 15 января, когда немецкие официальные лица представят первую национальную оценку валового внутреннего продукта Группы семи на 2023 год. Скорее всего, ВВП упадет на 0,1%, согласно прогнозам Бундесбанка, или на 0,3%, согласно оценке Европейской комиссии.
    Последний раз Германия сталкивалась с похожими проблемами в 2009 году во времена глобального финансового кризиса и в 2020 году во время пандемического шока. Также в стране наблюдаются проблемы в сфере энергетики из-за отказа от российского газа.
    В связи с этим, Бундесбанк ожидает, что общий рост в 2024 году составит всего лишь 0,4%.

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