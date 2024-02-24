    Два года экспресс-вооружения: насколько хорошо защищена Эстония сейчас?

    Американские огневые устройства HIMARS. За 200 миллионов Эстония получит шесть систем залпового огня, боеприпасы, средства связи и обучение. Почти три четверти стоимости было покрыто американской помощью Эстонии в сфере безопасности.Фото: Zumapress/Scanpix

    Два года назад Эстония начала программу экспресс-вооружения, чтобы быть готовой к войне в 2024 году. Представитель оборонной политики считает, что было сделано всё возможное, пишет Äripäev.

    «Для нас руководящий принцип планирования обороны после войны в Украине очень прост: 24 февраля 2024 года – именно столько времени у нас есть», – писал канцлер минобороны Кусти Сальм в 2022 году.

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