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dv.ee

24 февраля 2024 в 10:30









Два года экспресс-вооружения: насколько хорошо защищена Эстония сейчас?

Американские огневые устройства HIMARS. За 200 миллионов Эстония получит шесть систем залпового огня, боеприпасы, средства связи и обучение. Почти три четверти стоимости было покрыто американской помощью Эстонии в сфере безопасности. Фото: Zumapress/Scanpix

Два года назад Эстония начала программу экспресс-вооружения, чтобы быть готовой к войне в 2024 году. Представитель оборонной политики считает, что было сделано всё возможное, пишет Äripäev.

«Для нас руководящий принцип планирования обороны после войны в Украине очень прост: 24 февраля 2024 года – именно столько времени у нас есть», – писал канцлер минобороны Кусти Сальм в 2022 году.