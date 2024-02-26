    Дания закрыла расследование взрывов на «Северных потоках». Кремль: это абсурд

    Последствия взрыва на «Северных потоках», сентябрь 2022.Фото: Danish Armed Forces / SWNS, Scanpix

    Полиция Дании в понедельник, 26 февраля, заявила, что прекращает расследование диверсии, совершенной в 2022 году на газопроводах «Северный поток», соединяющих Россию и Германию и проходящих через исключительные экономические зоны Швеции и Дании, пишет DW.

    «На основании проведенного расследования власти могут сделать вывод, что диверсия на газопроводах была преднамеренной. В то же время, по оценкам, в Дании нет необходимых оснований для возбуждения уголовного дела», – говорится в заявлении, которое цитирует агентство AFP.
    Полиция Копенгагена заявила, что расследование, проводившееся совместно с датской разведывательной службой PET, было «сложным и масштабным». В заявлении проавоохранителей также отмечается, что полиция не в состоянии «дать дальнейшие комментарии» по этому делу. Ранее о прекращении расследования заявила прокуратура Швеции.
    Песков: ситуация близка к абсурдной
    В Кремле изумлены абсурдностью ситуации с датским расследованием взрывов на «Северном потоке», заявил пресс-секретарь премьер РФ Дмитрий Песков.
    «Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, есть признание того, что имела место преднамеренная диверсия, а с другой – никакого продвижения дальше», – ответил Песков, передает «Интерфакс».
    По его словам, "учитывая все разные информационные сливы, целый набор фактов, которые стал известен в ходе этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно: в ходе этого расследования стали, что называется, «выходить на своих ближайших союзников»
    «На начальных этапах этого расследования мы неоднократно обращались к датчанам, запрашивая информацию о произошедшем, нам было отказано. Мы не могли принимать участие в каких-то следственных действиях, не можем мы получать информацию какую-то и сейчас», – сказал Песков.
    «Но ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление и ничего другого», – заявил он.
    Взрывы на «Северных потоках»
    Трубопроводы оказались в центре геополитической напряженности, когда Москва сократила поставки газа в Европу в ответ на санкции Запада, введенные в связи с агрессивной войной России против Украины.
    26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море произошли взрывы. Разные стороны подозревали в случившемся Россию, Украину, и некоторые западные страны.
    Дания, Швеция и Германия начали расследование взрывов. По мнению аналитиков, правоохранительные органы трех стран держат свои расследования под строгим контролем из-за возможных дипломатических последствий того, что они могут обнаружить.
    В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на представителя американских властей сообщила, что к взрыву может быть причастна некая «проукраинская группировка».
    11 ноября 2023 года американская газета The Washington Post и немецкий еженедельник Der Spiegel сообщили со ссылкой на источники в Украине и в других странах Европы, а также на «собеседников, знакомых с деталями произошедшего», что ключевую роль в планировании и осуществлении подрывов на трубопроводах сыграл «полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский».
    Другой след, на который указывают расследования в международных СМИ, – российский. Так, по данным издания Politico, за четыре дня до происшествия недалеко от места взрыва было замечено российское судно-носитель «СС-750» с оборудованием для глубоководных операций. Эту информацию подтвердил шведский прокурор Матс Юнгквист.

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